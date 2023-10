La NASA pianifica una missione per rilevare deboli segnali radio dal lato nascosto della Luna

La NASA sta pianificando di lanciare una missione nel 2024 per posizionare una piccola navicella spaziale sul lato nascosto della Luna al fine di rilevare deboli segnali radio provenienti dal lontano passato dell'universo. La missione, chiamata Lunar Surface Electromagnetic Experiment-Night (LuSEE-Night), mira a posizionare un radiotelescopio sul lato nascosto della Luna per osservare l'universo senza l'interferenza dei segnali radio, TV e cellulari della Terra.

Il lato nascosto della Luna è permanentemente schermato dall'inquinamento acustico elettromagnetico della Terra, rendendolo un luogo ideale per un radiotelescopio. Il telescopio, costituito da quattro antenne disposte a croce sopra una piattaforma rotante, sarà in grado di scansionare le onde radio a lunghezze d'onda difficili da rilevare dalla Terra. È particolarmente interessato a raccogliere segnali risalenti al Medioevo, un periodo in cui l'universo primordiale si era raffreddato abbastanza da consentire la formazione di atomi di idrogeno, ma prima della formazione delle prime stelle e galassie.

La missione LuSEE-Night si affiderà ai satelliti per comunicazioni in orbita lunare per trasmettere informazioni alla Terra, poiché sarà fuori dal raggio di comunicazione. Dovrà inoltre ricaricare le batterie durante i giorni lunari, che durano due settimane, per poter funzionare durante le altrettanto lunghe notti. Si prevede che la missione durerà 18 mesi ed è considerata una prova di concetto per missioni future e più grandi.

