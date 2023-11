Il mistero degli esopianeti di medie dimensioni mancanti: nuove prospettive e possibili spiegazioni

Gli astronomi hanno studiato gli esopianeti utilizzando grandi telescopi e hanno fatto una scoperta intrigante: una significativa assenza di esopianeti di medie dimensioni nello spazio. Mentre attualmente ci sono oltre 5,500 esopianeti confermati, con altre migliaia in fase di revisione, gli astronomi ritengono che dovrebbero esserci molti più trilioni di pianeti nell’universo. Questo gruppo mancante di esopianeti si colloca tra le super-Terre, che sono fino a 1.75 volte più grandi della Terra, e i mini Nettuno, che sono il doppio o quadruplicati della dimensione della Terra.

L’assenza di esopianeti di medie dimensioni è recentemente diventata il focus di uno studio pubblicato su The Astronomical Journal. Il gruppo di ricerca, guidato da Jessie Christiansen, ricercatrice presso l'Infrared Processing and Analysis Center del Caltech, ha esaminato due ammassi stellari nella Via Lattea utilizzando i dati del telescopio spaziale Kepler della NASA. Questi ammassi stellari, noti come Praesepe e Iadi, hanno fornito preziose informazioni sul peculiare divario dimensionale osservato nella categoria degli esopianeti di medie dimensioni.

Il team ha proposto due possibili spiegazioni per questo divario. In primo luogo, suggeriscono che alcuni mini Nettuno potrebbero effettivamente ridursi nel tempo. Se un pianeta non dispone di massa e forza gravitazionale sufficienti, la sua atmosfera potrebbe gradualmente perdersi a causa delle radiazioni emesse dal suo nucleo, facendolo ridurre alle dimensioni di una super-Terra. Questo processo avverrebbe probabilmente dopo circa 1 miliardo di anni nella vita di un pianeta.

In alternativa, i ricercatori propongono l'influenza della fotoevaporazione. Questo fenomeno si verifica durante i primi 100 milioni di anni di un pianeta, quando la sua atmosfera viene spazzata via dalla radiazione della sua stella ospite. Può essere paragonato a puntare un asciugacapelli verso un cubetto di ghiaccio. Il team propende per la prima spiegazione, poiché si stima che i sistemi stellari osservati abbiano un’età compresa tra 600 e 800 milioni di anni e, se la fotoevaporazione fosse stata la causa, probabilmente sarebbe avvenuta molto prima.

Per svelare in modo definitivo il mistero degli esopianeti di medie dimensioni mancanti, saranno necessari ulteriori studi e osservazioni. Gli scienziati dovranno condurre ricerche di follow-up per convalidare o confutare i risultati di questo studio e far luce sulla vera natura del divario dimensionale nella popolazione di esopianeti di medie dimensioni.

FAQ

