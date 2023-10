La NASA pubblica foto mai viste prima del Pan Lunare di Saturno

By

La NASA ha condiviso nuove immagini di una delle lune di Saturno, Pan, confrontando le sue caratteristiche uniche con vari piatti alimentari. Le foto sono state catturate dalla navicella spaziale Cassini e rivelano la luna con dettagli senza precedenti. La cresta attorno all'equatore di Pan gli conferisce una caratteristica forma a “gnocco”, simile a un'altra luna chiamata Atlante. Pan orbita attorno a Saturno dall'interno di uno spazio vuoto in uno degli anelli del pianeta e completa un'orbita ogni 13.8 ore ad un'altitudine di 83,000 miglia.

Le immagini ritraggono diverse prospettive di Pan, una sembra essere dall'alto e l'altra dal basso. Questa variazione di angoli si è verificata quando la navicella spaziale Cassini passava entro 15,300 miglia dalla Luna, segnando l'incontro più ravvicinato mai avvenuto tra la navicella spaziale e Pan.

Pan fu scoperto per la prima volta da MR Showalter, che utilizzò immagini catturate dalla navicella spaziale Voyager 2. Attualmente, è noto che Saturno ha 145 lune, come riconosciuto dall'Unione Astronomica Internazionale. Nel maggio di quest’anno, un team di scienziati guidato da Edward Ashton ha scoperto altre 62 lune. L'afflusso di lune appena scoperte portò all'adozione di nomi provenienti da varie mitologie oltre quella greco-romana, come le storie galliche, inuit e norrene.

La NASA spiega che Pan, dal nome del dio greco della natura e della foresta, è un satiro, che assomiglia a un uomo con le zampe posteriori e gli zoccoli di una capra.

Queste immagini affascinanti forniscono preziose informazioni sulla composizione e sulle caratteristiche della luna di Saturno, Pan, migliorando ulteriormente la nostra comprensione della natura diversa e complessa del sistema solare.

Fonte:

– NASA (www.nasa.gov)

– Space.com (www.space.com)

– Fox News (www.foxnews.com)