La sonda della NASA inizia il viaggio verso il misterioso asteroide Psiche del mondo metallico

Una navicella spaziale della NASA chiamata Psyche è stata lanciata nello spazio da Cape Canaveral in Florida per visitare un asteroide chiamato 16 Psyche. Si ritiene che questo mondo metallico sia composto fino al 60% di ferro e nichel, forse il nucleo residuo di un oggetto simile a un pianeta. Psiche intraprenderà un viaggio di sei anni, lungo 3.5 miliardi di km, verso la sua destinazione, situata nella regione tra le orbite di Marte e Giove.

La missione mira a fornire nuove informazioni sulla composizione e la struttura degli asteroidi. Del milione e mezzo di asteroidi conosciuti nel Sistema Solare, solo nove condividono proprietà simili a Psiche, rendendolo un oggetto di studio raro e significativo. La navicella spaziale orbiterà attorno a Psiche a varie distanze per mapparne la forma, la struttura interna e la composizione all'arrivo nell'agosto 2029.

Gli scienziati anticipano le scoperte che verranno fatte durante questa missione. Si prevede che gli impatti di piccoli micrometeoroidi ad alta velocità su oggetti metallici nello spazio creino un aspetto appuntito, che potrebbe essere osservato sulla superficie di Psiche. Sono stati rilevati anche componenti aggiuntivi, rocce potenzialmente verde-giallastre e ricche di zolfo. Gli strumenti astronomici verranno utilizzati per raccogliere dati e stabilire la vera natura di Psiche, compresa la decifrazione del suo campo magnetico.

La composizione unica di Psiche ha suscitato interesse per potenziali opportunità minerarie nello spazio. Si stima che il possibile valore delle risorse dell'asteroide sia di trilioni di dollari. Tuttavia, gli esperti suggeriscono che lo sviluppo di un’industria del genere è ancora lontano nel futuro e andrebbe a vantaggio principalmente delle missioni di viaggio spaziale utilizzando materiali estratti per il carburante e l’esplorazione dello spazio profondo.

La missione Psyche testerà e valuterà inoltre due tecnologie per futuri scopi di esplorazione spaziale. Il veicolo spaziale utilizzerà la propulsione elettrica, utilizzando l'energia solare per accelerare un flusso di gas xeno per la spinta. Inoltre, i raggi laser verranno utilizzati per aumentare la velocità di trasmissione dei dati.

La NASA si è impegnata a rendere disponibili al pubblico tutte le immagini di Psiche entro mezz'ora dal suo ritorno sulla Terra.

Fonte:

Reuters

BBC