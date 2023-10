La nuova sonda della NASA intraprende il viaggio verso il misterioso mondo metallico

Una nuova sonda della NASA è stata lanciata da Cape Canaveral in Florida per visitare un oggetto intrigante nel nostro Sistema Solare. La navicella spaziale, chiamata Psyche, è in viaggio verso 16 Psyche, un asteroide composto fino al 60% di ferro e nichel. Gli scienziati ritengono che questo asteroide possa essere il nucleo di un oggetto simile a un pianeta a cui sono stati strappati via i suoi strati rocciosi. Psiche è il più grande oggetto conosciuto nel suo genere e si prevede che fornirà nuove informazioni sulla composizione e la struttura dei mondi metallici nello spazio.

La professoressa Lindy Elkins-Tanton, ricercatrice principale dell'Arizona State University, ha espresso entusiasmo nel visitare un mondo che non è mai stato visto da vicino prima. Si prevede che la navicella spaziale raggiungerà 16 Psyche nell'agosto 2029, quando orbiterà attorno all'asteroide a varie distanze per mapparne la forma e analizzarne la struttura e la composizione interna. Si prevede che le immagini catturate durante questa missione saranno accattivanti.

Gli scienziati sono particolarmente interessati al modo in cui la superficie dell'asteroide è stata influenzata dai micrometeoroidi nello spazio, che possono far sì che gli oggetti metallici sviluppino un aspetto appuntito nel tempo. Questi impatti potrebbero aver creato uno strato di sabbia metallica sulla superficie di Psiche. I telescopi hanno anche rilevato ulteriori componenti sull’asteroide, tra cui potenzialmente rocce giallo-verdi ricche di zolfo, insieme a scogliere metalliche formatesi attraverso il raffreddamento e la rottura nel corso di miliardi di anni.

Esistono due teorie principali sull'origine di Psiche. Uno suggerisce che si tratti del nucleo esposto di un pianeta fallito, mentre l'altro propone che si tratti di un corpo primordiale non fuso costituito dai primi materiali del Sistema Solare. Gli strumenti della navicella aiuteranno a determinare la verità dietro la formazione dell'asteroide. Se Psiche è davvero il nucleo di un pianeta fallito, potrebbe esibire un campo magnetico “fossile”, simile al nucleo liquido della Terra.

Oltre al suo valore scientifico, Psiche potrebbe anche avere un immenso potenziale economico. È stata sollevata la possibilità dell'estrazione di asteroidi, poiché meteoriti metallici con composizioni simili a Psiche sono caduti sulla Terra. Tuttavia, gli esperti ritengono che l’estrazione degli asteroidi abbia maggiori probabilità di essere utilizzata per scopi di esplorazione spaziale, come l’estrazione di risorse per il carburante nelle missioni nello spazio profondo. Psiche si trova a una distanza considerevole dalla Terra, rendendo le operazioni minerarie impraticabili in questa fase.

La missione Psiche sperimenterà anche due tecnologie che potrebbero essere determinanti nelle future missioni spaziali. Uno è la propulsione elettrica, che utilizza l’energia solare per eccitare e accelerare un flusso di gas xeno per una spinta costante. L'altra tecnologia prevede l'utilizzo di raggi laser per aumentare la velocità di trasmissione dei dati. Il team di missione della NASA si è impegnato a rendere disponibili al pubblico tutte le immagini catturate durante la missione entro 30 minuti dal suo arrivo sulla Terra.

