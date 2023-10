Missione Psyche della NASA: esplorazione di un asteroide ricco di metalli

La NASA si sta preparando per la sua imminente missione Psyche, che mira a studiare un intrigante asteroide ricco di metalli chiamato 16 Psyche. Questo asteroide è composto principalmente da ferro e nichel, il che porta gli scienziati a credere che potrebbe essersi formato dal nucleo di un pianeta. Tuttavia, una teoria alternativa suggerisce che 16 Psiche potrebbe essere una traccia di un diverso oggetto celeste originario di una regione all’interno del sistema solare ricca di materiale ricco di metalli.

Il lancio della navicella spaziale Psyche è previsto per il 12 ottobre, con decollo previsto dal John F. Kennedy Space Center in Florida a bordo di un razzo SpaceX Falcon Heavy. Il lancio può essere osservato tramite una trasmissione in diretta su YouTube. Una volta lanciata, la navicella intraprenderà un viaggio per raggiungere 16 Psyche, con data di arrivo stimata nel luglio 2029. La navicella trascorrerà circa due anni studiando e raccogliendo dati dall'asteroide, fornendo preziose informazioni sulla sua struttura e composizione.

Originariamente previsto per un lancio lo scorso anno, la decisione della NASA di rinviare la missione ha posticipato il primo arrivo possibile sull'asteroide al 2026. Tuttavia, gli scienziati rimangono con impazienza in attesa dei dati che verranno raccolti durante il suo mandato a 16 Psyche.

La missione Psiche è molto promettente per svelare i misteri degli asteroidi ricchi di metalli nel nostro sistema solare. Studiando in dettaglio 16 Psiche, gli scienziati sperano di acquisire una comprensione più profonda dei processi che hanno modellato il nostro primo sistema solare e la formazione dei corpi celesti al suo interno.

Fonte:

Engadget – La NASA si sta preparando per la missione Psyche, che studierà un asteroide ricco di metalli