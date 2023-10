La NASA e SpaceX si preparano per la missione sull'asteroide Psyche 16

By

La NASA e SpaceX di Elon Musk stanno unendo le forze per una missione rivoluzionaria sull'asteroide Psyche 16. Questa missione ha il potenziale per scoprire informazioni cruciali sulle origini del nostro sistema solare. Inoltre, si ritiene che l’asteroide contenga abbastanza metallo da rendere ogni persona sulla Terra un miliardario.

Il lancio della navicella spaziale, chiamata Psyche, è previsto dal Kennedy Space Center della NASA in Florida. Viaggerà verso l'asteroide situato all'estremità della fascia degli asteroidi tra Marte e Giove. Tuttavia, a differenza delle missioni precedenti, Psiche non tornerà sulla Terra.

Una volta arrivato, il satellite indagherà sul materiale dell'asteroide che esiste fin dagli albori del nostro sistema solare. Ciò rappresenta un’opportunità unica per gli scienziati di studiare l’asteroide metallico e ottenere informazioni sulla formazione di pianeti come la Terra.

Tuttavia, riportare l’asteroide sulla Terra non è attualmente tecnologicamente fattibile. Inoltre, i tentativi di metterlo in un’orbita stabile potrebbero avere conseguenze catastrofiche.

La navicella spaziale raggiungerà la sua destinazione nell'agosto 2029 dopo una manovra di fionda assistita dalla gravità attorno a Marte nel 2026. Durante la missione, Psyche orbiterà attorno all'asteroide alla sorprendente velocità di 430 miglia all'ora, utilizzando i propulsori a effetto hall all'avanguardia della Nasa. 'per mantenere la sua posizione.

La missione sarà divisa in cinque fasi, ciascuna delle quali utilizzerà diversi strumenti per studiare l'asteroide da varie distanze. Di particolare interesse per gli scienziati è il sito di impatto sull'asteroide, largo 173 miglia. Questo sito di impatto potrebbe fornire preziose informazioni sulla formazione del pianeta e sostituire l’inaccessibile nucleo di ferro della Terra.

Nel complesso, la missione su Psiche 16 rappresenta un significativo passo avanti nella nostra comprensione delle origini del sistema solare. Studiando questo asteroide ricco di metalli, gli scienziati sperano di ottenere preziose informazioni sulla formazione del nostro pianeta e di altri simili.

Fonte: Irish Sun, ricercatori dell'Arizona State University