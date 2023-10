Il Core Stage SLS della NASA per la missione Artemis II è quasi completato

By

La NASA, insieme ai partner industriali Aerojet Rocketdyne e Boeing, ha annunciato che tutti e quattro i motori RS-25 sono stati installati sullo stadio principale del razzo SLS dell'agenzia per la missione Artemis II. Lo stadio principale, che comprende due serbatoi di propellente liquido e i motori RS-25, è la spina dorsale del mega razzo SLS che alimenterà la prima missione con equipaggio sulla Luna sotto Artemis.

Gli ingegneri del Michoud Assembly Facility della NASA a New Orleans hanno ora iniziato i test finali di integrazione dello stadio principale in preparazione della sua spedizione al Kennedy Space Center in Florida. Questo test garantirà l'accettazione della fase prima che venga trasportata alla sua destinazione finale.

Il palco centrale, alto 212 piedi, fornirà oltre un milione di libbre di spinta durante i primi otto minuti di volo. Questa immensa potenza è necessaria per inviare l'equipaggio di quattro astronauti all'interno della navicella spaziale Orion della NASA in una missione di 10 giorni attorno alla Luna.

L'installazione dei motori RS-25 sullo stadio principale è stata uno sforzo di collaborazione tra NASA, Aerojet Rocketdyne e Boeing. Il processo ha comportato diverse fasi, tra cui i collegamenti strutturali dei singoli motori e la messa in sicurezza degli attuatori di controllo del vettore di spinta e delle interfacce ausiliarie.

Una volta completati i test e ritenuto accettabile l'hardware, lo stadio principale verrà trasportato al Kennedy Space Center tramite la chiatta Pegasus della NASA. Si unirà ad altri componenti del razzo, inclusi booster e adattatori per razzi solidi, che sono in varie fasi di completamento.

Il razzo SLS, insieme all'Orion e al Gateway, è una parte essenziale dei piani a lungo termine della NASA per l'esplorazione dello spazio profondo. Fornisce la capacità di inviare astronauti, rifornimenti e la navicella spaziale Orion sulla Luna in un'unica missione. Il programma Artemis della NASA mira a far atterrare la prima donna e la prima persona di colore sulla superficie lunare.

