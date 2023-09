La NASA prevede la possibilità che l'asteroide Bennu colpisca la Terra, colpendo potenzialmente un'area delle dimensioni del Texas

Gli scienziati della NASA hanno sollevato preoccupazioni sulla possibilità che l’asteroide Bennu entri in collisione con la Terra in futuro, rappresentando una potenziale minaccia per un’area delle dimensioni del Texas. Bennu è un oggetto vicino alla Terra (NEO) che passa vicino al pianeta circa ogni sei anni ed è sotto osservazione sin dalla sua scoperta nel settembre 1999.

Secondo gli esperti, esiste la possibilità che Bennu possa passare attraverso un “buco della serratura gravitazionale”, alterando la sua traiettoria e mettendolo in rotta di collisione con la Terra nell’anno 2182. Un recente studio condotto dal team scientifico OSIRIS-REx suggerisce che Bennu ha una probabilità dello 0.037% (1 su 2,700) di colpire la Terra, a seconda del suo prossimo sorvolo nel 2135.

La massa e le dimensioni dell'asteroide Bennu sono significativamente più piccole rispetto all'asteroide che causò l'estinzione dei dinosauri 66 milioni di anni fa. Bennu misura solo un terzo di miglio di larghezza, più o meno la dimensione di tre isolati. Nonostante le sue dimensioni più ridotte, l’impatto di Bennu sulla Terra rilascerebbe un’energia equivalente a 1,200 megatoni, ovvero 24 volte più potente di qualsiasi arma nucleare prodotta dall’uomo.

Davide Farnocchia, responsabile dello studio del Center for Near-Earth Object Studies, ha commentato la precisione dei calcoli della traiettoria dell'asteroide. I dati di OSIRIS-REx hanno fornito informazioni più precise, consentendo agli scienziati di testare i limiti dei loro modelli e prevedere con precisione la futura traiettoria di Bennu fino al 2135.

Sebbene le probabilità che Bennu entri in collisione con la Terra siano considerate basse, il monitoraggio continuo e ulteriori studi dell’asteroide saranno essenziali per fornire una migliore comprensione del suo percorso futuro. Con i progressi della tecnologia e una maggiore ricerca, gli scienziati sperano di sviluppare strategie per mitigare i potenziali impatti degli asteroidi e salvaguardare il nostro pianeta in futuro.

