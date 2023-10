La NASA ritarda la data di lancio della missione Psyche per esplorare un asteroide ricco di metalli

La NASA ha annunciato un ritardo di una settimana per il lancio della sua missione Psyche, che mira a esplorare un asteroide ricco di metalli. Originariamente previsto per il 5 ottobre, il lancio avverrà ora il 12 ottobre utilizzando il razzo Falcon Heavy di SpaceX. La finestra della missione rimarrà aperta fino al 25 ottobre. Il ritardo serve per consentire al team della NASA di completare le verifiche dei parametri utilizzati per controllare i propulsori a gas freddo di azoto della navicella spaziale Psyche.

L'obiettivo principale della missione Psiche è studiare l'asteroide Psiche, ritenuto il nucleo ricco di ferro di un elemento costitutivo di un pianeta roccioso. Raccogliendo immagini, mappature della superficie e altri dati dell'asteroide, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sulla formazione del nucleo della Terra e di altri pianeti. L'asteroide misura 280 chilometri di larghezza e la navicella spaziale si avvicinerà alla sua superficie fino a 75 chilometri.

Durante il suo viaggio di sei anni, la navicella spaziale Psyche percorrerà 3.6 miliardi di chilometri e effettuerà un sorvolo assistito dalla gravità vicino a Marte, arrivando a 3000-4000 chilometri dalla sua superficie. I costi totali della missione del ciclo di vita di Psiche erano inizialmente stimati in 959 milioni di dollari, ma da allora sono aumentati fino a circa 1.2 miliardi di dollari.

Il ritardo del lancio è necessario per garantire la salute a lungo termine dei propulsori del veicolo spaziale facendoli funzionare entro i limiti di temperatura. Nei prossimi giorni il team della missione verificherà i parametri e le procedure di lancio dopo una Flight Readiness Review e un test di fuoco statico del razzo Falcon Heavy.

