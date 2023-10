La missione Psyche della NASA è stata nuovamente rinviata per il lancio nel 2023

La NASA ha annunciato un altro ritardo per il lancio della missione Psyche, che mira a restituire campioni della Terra da un asteroide chiamato Psyche. Originariamente previsto per agosto 2022, il lancio ha dovuto affrontare diverse battute d’arresto. Il mese scorso, i pannelli solari della navicella sono stati riposti ed è stato caricato il carburante gas xeno, preparandosi per un lancio previsto per il 5 ottobre 2023. Tuttavia, la NASA ha ora spostato la data di lancio al 12 ottobre 2023.

Il lancio verrà effettuato utilizzando un Falcon Heavy SpaceX del Launch Complex 39A presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida, USA. L’ulteriore ritardo consentirà agli ingegneri della NASA più tempo per verificare i parametri utilizzati per controllare i propulsori a gas freddo di azoto sulla navicella spaziale Psyche. Questi propulsori sono essenziali per gestire l'assetto della navicella e garantirne la longevità durante la missione.

La missione Psiche è significativa in quanto sarà la prima missione di ritorno di campioni su un asteroide ricco di metalli. L’asteroide bersaglio, situato tra Marte e Giove nella fascia principale, potrebbe contenere indizi sulla formazione di pianeti terrestri come la Terra. Gli scienziati ritengono che potrebbe trattarsi di un nucleo planetario e studiarlo è come sbirciare nelle prime fasi del Sistema Solare.

La NASA ha riservato opportunità di lancio dal 12 al 25 ottobre. Questa flessibilità consente ulteriori ritardi, garantendo che la missione possa procedere con successo.

Fonte:

— NASA

Definizione:

— Missione di ritorno dei campioni: una missione spaziale che raccoglie campioni da un corpo celeste e li riporta sulla Terra per analisi scientifiche.