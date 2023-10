La NASA finanzia un progetto da 60 milioni di dollari per costruire una casa sulla Luna entro il 2040

La NASA ha assegnato un contratto da 60 milioni di dollari a un’impresa edile con sede ad Austin per costruire una casa sulla Luna entro il 2040. Il progetto innovativo prevede l’uso di una stampante 3D su larga scala che utilizzerà cemento lunare fatto di rocce e polvere lunare per costruire il fondamento della dimora lunare. In collaborazione con istituzioni accademiche e imprese private, la NASA sta lavorando alla progettazione di componenti essenziali come porte, piastrelle e arredi per la dimora sulla luna. Inoltre, il progetto include anche piani per stabilire una base su Marte per accogliere i futuri residenti.

Il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali, con progetti concettuali del 2022 che forniscono un’idea del potenziale aspetto della casa lunare. Tuttavia, si prevede che questi progetti si evolveranno nel tempo. Il costo per i civili che cercano un ritiro lunare non è stato reso noto dalla NASA in questo momento.

L’impresa di costruzioni ICON è nota per la sua esperienza nella stampa 3D. Utilizzando il loro sistema proprietario, The Vulcan, sono in grado di stampare case opulente strato dopo strato. La stampante utilizza come filamento una miscela di cemento, sabbia e acqua, simile a un inchiostro denso. Gli elementi strutturali come muri e tetti vengono stampati separatamente e successivamente assemblati. Sorprendentemente, questo metodo può completare le proprietà in sole 48 ore.

Dalla sua fondazione nel 2018, ICON ha stampato con successo in 3D oltre 100 case ad Austin. La rapida esecuzione di questo metodo di costruzione innovativo ha suscitato interesse come potenziale soluzione alla crisi immobiliare negli Stati Uniti.

La NASA vede gli habitat stampati in 3D come un aspetto cruciale delle sue ambizioni lunari. L’agenzia mira a stabilire una presenza umana sostenibile sulla Luna, con persone che vivono e lavorano lì continuamente. ICON si concentra sul miglioramento delle infrastrutture della casa lunare per resistere alle sfide termiche, alle radiazioni e alle minacce dei micrometeoriti.

Prima che la stampante 3D possa essere distribuita, la NASA dovrà stabilire zone di atterraggio per i razzi sulla Luna. Queste piattaforme di atterraggio devono essere situate a distanza di sicurezza dalle abitazioni lunari per ridurre al minimo gli effetti della polvere lunare durante le operazioni missilistiche.

ICON prevede di valutare le prestazioni della stampante presso il Marshall Space Flight Center della NASA a febbraio, testando in particolare la sua adattabilità alle condizioni di vuoto e radiazione dello spazio. La tempistica del progetto dipenderà dai progressi della NASA nella creazione di zone di atterraggio lunari. L'agenzia spaziale si sta attualmente preparando per la missione Artemis, che mira a inviare gli astronauti nell'orbita della Luna nel 2024, seguita da missioni di atterraggio nel 2025 o 2026.

