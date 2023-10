La NASA prevede di costruire e affittare case lunari entro il 2040

Secondo il New York Times, la NASA sta progettando di costruire la prima casa sulla Luna che potrà essere affittata ad astronauti e civili entro il 2040. Il piano prevede l’invio di una grande stampante 3D sulla Luna e l’utilizzo di cemento lunare fatto di rocce, frammenti minerali e polvere per costruire la struttura sulla sua superficie.

La proposta sistemazione lunare è ancora nelle prime fasi di discussione, ma presenterebbe porte, piastrelle e mobili creati con l’aiuto di università e aziende private. Il prezzo dell'affitto per il soggiorno nella casa lunare non è stato reso noto dalla NASA.

L’azienda ICON con sede ad Austin, nota per le sue tecnologie di costruzione avanzate e la stampa 3D su larga scala, si è aggiudicata un contratto nell’ambito della Fase III del programma Small Business Innovation Research della NASA. Il contratto da quasi 60 milioni di dollari riguarda lo sviluppo di sistemi di costruzione spaziali per supportare l’esplorazione pianificata dalla NASA della Luna e oltre.

Il sistema Olympus di ICON mira a utilizzare le risorse lunari locali come materiali da costruzione per un sistema di costruzione multiuso. L’azienda utilizza già la tecnologia di stampa 3D sulla Terra per costruire case strato dopo strato utilizzando il suo sistema chiamato The Vulcan.

La NASA vede il potenziale nelle case stampate in 3D per la sua missione di saperne di più sulla luna e sullo spazio poiché sono facili e veloci da costruire. Tuttavia, ci sono diverse sfide da superare prima che una casa lunare diventi realtà. Uno dei primi passi sarebbe quello di creare piattaforme di atterraggio per i lanci di razzi che trasportano la stampante 3D sulla superficie lunare, cosa che dovrebbe avvenire nei prossimi anni come parte della missione Artemis della NASA.

ICON testerà la sua stampante 3D presso il Marshall Space Flight Center della NASA a febbraio per determinare la fattibilità della costruzione di una casa sostenibile sulla superficie lunare entro i prossimi due decenni.

Nel complesso, il piano della NASA di costruire e affittare case lunari rappresenta un passo significativo verso la creazione di una presenza prolungata sulla Luna, utilizzando tecnologie di costruzione innovative e sfruttando le risorse locali.

Fonte:

- Il New York Times