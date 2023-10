La NASA seleziona quattro concetti di missione per esplorare l'eliofisica

La NASA ha scelto quattro concetti di missione per esplorare ulteriormente il campo dell'eliofisica, secondo Nicky Fox, amministratore associato per la scienza della NASA. Gli studi selezionati hanno il potenziale per affrontare questioni cruciali dell’eliofisica, che si concentra sulla comprensione del sole e dei suoi effetti sul sistema solare.

Il primo concetto di missione, chiamato Extreme Ultraviolet High-Throughput Spectroscopic Telescope (EUVST), mira a indagare la dinamica dell’atmosfera solare e il modo in cui guida il vento solare. Osservando la radiazione ultravioletta estrema emessa dal sole, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sui meccanismi alla base delle eruzioni solari e sul loro impatto sulla Terra.

Il secondo concetto, noto come Magnetic Origami for Coronal Mass Ejection (MOM-CME), cerca di svelare i misteri delle espulsioni di massa coronale (CME). Le CME sono potenti esplosioni di materiale solare che possono interrompere le comunicazioni satellitari e danneggiare le reti elettriche sulla Terra. La missione impiegherebbe una flotta di satelliti in miniatura per studiare i complessi campi magnetici coinvolti nelle CME e il loro potenziale di influenzare il nostro pianeta.

Successivamente, la missione Sun Radio Interferometer Space Experiment (SunRISE) mira a esplorare come vengono prodotti i lampi radio solari e come si propagano nello spazio. Queste esplosioni, che rilasciano grandi quantità di energia sotto forma di onde radio, possono interferire con i sistemi di comunicazione e influenzare i satelliti. SunRISE utilizzerebbe una costellazione di piccoli veicoli spaziali per creare un radiotelescopio virtuale, consentendo agli scienziati di studiare in dettaglio le origini e il comportamento di queste esplosioni.

Infine, la missione Multi-slit Solar Explorer (MUSE) si concentrerà sulla comprensione dei processi che accelerano le particelle energetiche solari (SEP) durante i brillamenti solari. I SEP sono particelle ad alta energia che possono comportare rischi per gli astronauti e danneggiare i veicoli spaziali. MUSE utilizzerà tecniche di imaging avanzate per osservare i meccanismi di accelerazione in funzione e contribuire a migliorare le previsioni meteorologiche spaziali.

Questi concetti di missione sono stati selezionati da un insieme di proposte presentate sia dalla NASA che da partner internazionali. Gli studi scelti rappresentano progressi significativi nella ricerca eliofisica e hanno il potenziale per approfondire la nostra comprensione del sole e del suo impatto sulla Terra.

