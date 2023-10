La NASA seleziona quattro missioni per studiare la dinamica del sole

La NASA ha scelto quattro piccole missioni esplorative per condurre studi concettuali che miglioreranno la nostra comprensione delle dinamiche del Sole. Queste missioni si concentreranno sullo studio di fenomeni come le espulsioni di massa coronale, l’aurora e il vento solare, con l’obiettivo di acquisire una migliore comprensione della connessione Sole-Terra.

I quattro concetti di missione selezionati sono stati scelti per il loro potenziale nell'affrontare importanti questioni scientifiche e nel fornire contributi significativi al campo dell'eliofisica. Nicky Fox, amministratore associato per la scienza presso il quartier generale della NASA, ha espresso entusiasmo per le proposte, sottolineando che non solo si basano sulla ricerca esistente ma hanno anche il potenziale per fornire nuove e più profonde conoscenze sull’atmosfera solare e sulla meteorologia spaziale.

Il primo concetto di missione, chiamato Cross-scale Investigation of Earth's Magnetotail and Aurora (CINEMA), mira a studiare la struttura e l'evoluzione dello strato di plasma terrestre. Ciò sarà ottenuto dispiegando una costellazione di nove CubeSat in orbita terrestre bassa, sincrona con il sole.

Il secondo concetto di missione, noto come Chromospheric Magnetism Explorer (CMEx), si concentrerà sulla comprensione della natura magnetica delle eruzioni solari e sull’identificazione delle loro fonti. La missione mira a rivelare importanti informazioni sul vento solare.

Il terzo concetto di missione, l’Extreme ultraviolet Coronal Mass Ejection and Coronal Connectivity Observatory (ECCCO), consisterà in un unico veicolo spaziale con due strumenti. Questi strumenti, un imager ultravioletto estremo ad ampio campo e uno spettrografo EUV per immagini, forniranno dati essenziali sulle espulsioni di massa coronale e sulla connettività coronale.

Il concetto di missione finale, il Magnetospheric Auroral Asymmetry Explorer (MAAX), mira a migliorare la nostra comprensione dell’interazione tra la magnetosfera e la ionosfera terrestre e di come questa regola il flusso di energia aurorale.

Peg Luce, direttore ad interim della divisione eliofisica presso il quartier generale della NASA, ha espresso entusiasmo per il potenziale di queste missioni nel fornire nuove intuizioni e rispondere a domande di lunga data sul campo. Le missioni selezionate sfrutteranno la ricerca e la tecnologia delle missioni attuali e preesistenti, consentendo progressi significativi nello studio del Sole.

Fonte:

– La NASA seleziona quattro missioni per indagare sulle dinamiche del Sole – Comunicato stampa della NASA

– Definizioni:

– Espulsioni di massa coronale: potenti eruzioni di plasma e campo magnetico dalla corona solare.

– Aurora: spettacoli di luce naturale nel cielo terrestre, visibili principalmente nelle regioni polari.

– Vento solare: un flusso di particelle cariche espulse dalla corona solare.

– Eliosisica: Lo studio dei processi fisici che avvengono all’interno del Sole e delle sue interazioni con il sistema solare.