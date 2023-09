Il campione di asteroide della NASA sarà esposto in tre musei

Tre musei sono stati scelti dalla NASA per esporre piccoli campioni dell'asteroide Bennu, riportato sulla Terra dalla missione OSIRIS-REx dell'agenzia spaziale. Il Museo Nazionale di Storia Naturale dello Smithsonian, lo Space Center di Houston e l'Alfie Norville Gem and Mineral Museum dell'Università dell'Arizona esporranno ciascuno un pezzo dell'asteroide. Il Museo Nazionale di Storia Naturale prevede di ricevere due campioni, uno dei quali costituirà la pietra angolare dell'iniziativa di ricerca del museo che esplora le origini della vita sulla Terra. L'Alfie Norville Gem and Mineral Museum prevede di esporre il campione a novembre. Space Center Houston, il centro visitatori del Johnson Space Center della NASA, vede il campione come un promemoria della curiosità dell'umanità e della ricerca per svelare i misteri dell'universo.

I dettagli dei reperti sono ancora in fase di elaborazione, ma ai musei è stato detto di essere pronti per l'eventuale consegna dei loro campioni di Bennu già a metà novembre. Innanzitutto, gli scienziati devono ispezionare, classificare e studiare il contenuto della capsula OSIRIS-REx, che si stima contenga circa 8.8 once (250 grammi) di rocce e terreno. La navicella spaziale è atterrata sulla Terra con più materiale del previsto e ci sono indicazioni che potrebbe essere stata raccolta almeno quattro volte la quantità di materiale inizialmente promessa.

La maggior parte del materiale verrà distribuito a un team di analisi del campione per lo studio scientifico. Dopo sei mesi verrà pubblicato un catalogo campione e una parte maggiore del materiale sarà resa disponibile per la ricerca da parte di scienziati di tutto il mondo. Una parte del materiale verrà donata all'Agenzia spaziale canadese e alla Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) nell'ambito di accordi di collaborazione. I restanti campioni saranno conservati presso il Johnson Space Center, con un backup conservato in una struttura sicura nel Nuovo Messico, seguendo i protocolli utilizzati per proteggere le rocce lunari dell'Apollo.

Fonte: Smithsonian National Museum of Natural History, Space Center Houston, Alfie Norville Gem and Mineral Museum dell'Università dell'Arizona