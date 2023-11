La NASA rivaluta la missione di ritorno dei campioni su Marte dopo vincoli di budget e tempistiche

La NASA ha deciso di rivalutare il suo programma Mars Sample Return (MSR) e sviluppare un nuovo approccio per riportare le rocce marziane sulla Terra. La decisione arriva dopo che un recente rapporto ha evidenziato i costi crescenti e i ritardi della missione. I funzionari della NASA hanno annunciato durante una riunione del Comitato consultivo per le scienze planetarie che il lavoro sulla MSR sarebbe stato sospeso mentre consideravano strategie alternative. Le attività legate alla missione sono state ridotte nei tre centri NASA coinvolti nel programma.

La proposta di bilancio originale per il programma MSR richiedeva 949.3 milioni di dollari, ma la sottocommissione per gli stanziamenti del Senato ha stanziato solo 300 milioni di dollari, esprimendo preoccupazione per la mancanza di un piano di finanziamento dettagliato. La mancata presentazione di tale piano potrebbe comportare l'annullamento della missione, come affermato nel rapporto della sottocommissione di luglio.

Il comitato di revisione indipendente (IRB) che ha condotto una valutazione della MSR ha definito la missione “altamente vincolata e impegnativa”. Il consiglio ha evidenziato budget e aspettative di pianificazione non realistici e ha stimato che il costo dell'intero ciclo di vita della missione oscillerebbe tra gli 8 e gli 11 miliardi di dollari.

La NASA ha risposto al rapporto considerando un'architettura alternativa per la missione MSR e formando una squadra di risposta. Le alternative proposte includono il lancio del lander e dell'orbiter in date separate e il trasferimento della responsabilità dell'orbiter interamente all'Agenzia spaziale europea. Jeff Gramling, direttore del programma MSR della NASA, ha sottolineato la necessità di affrontare i risultati del rapporto e garantire il successo a lungo termine valutando la complessità organizzativa, le comunicazioni interne e la struttura complessiva della missione.

Nonostante le battute d’arresto, la NASA rimane impegnata nella missione MSR, considerando la sua importanza nella futura esplorazione di Marte e nella ricerca per determinare se la vita sia mai esistita sul Pianeta Rosso. Il recupero di campioni marziani ha un valore immenso nel far luce sulla storia antica di Marte e nel rispondere alla domanda fondamentale sulla vita extraterrestre.

Anche se potrebbe volerci più tempo del previsto, gli sforzi in corso della NASA ci avvicinano a svelare i misteri di Marte e potenzialmente a scoprire prove di vita passata oltre la Terra.

Domande frequenti (FAQ)

Cos'è il programma Mars Sample Return? Il programma Mars Sample Return è un'ambiziosa iniziativa della NASA per raccogliere campioni di roccia da Marte e riportarli sulla Terra per un'analisi dettagliata.

Perché la NASA si sta ritirando dal programma? La NASA sta rivalutando il programma Mars Sample Return a causa dei costi crescenti e dei ritardi, come evidenziato da un recente rapporto. L’agenzia spaziale mira a sviluppare un approccio rivisto per garantire il successo a lungo termine.

Quali sono le alternative proposte per la missione? Un’alternativa è lanciare il lander e l’orbiter in date separate. Un altro suggerimento riguarda il trasferimento della responsabilità dell’orbiter all’Agenzia spaziale europea. Queste opzioni mirano a risolvere i problemi di costi e complessità.

La missione verrà annullata? La missione potrebbe potenzialmente essere annullata se la NASA non riuscisse a fornire un piano di finanziamento dettagliato come indicato dalla sottocommissione per gli stanziamenti del Senato. Tuttavia, la NASA rimane impegnata nella missione Mars Sample Return e nella sua importanza nella futura esplorazione di Marte.

Qual è il significato della missione? La missione Mars Sample Return ha un grande valore scientifico in quanto potrebbe fornire informazioni cruciali sulla storia antica di Marte e sulla potenziale esistenza di vita oltre la Terra. Svolge anche un ruolo vitale nei piani della NASA per la futura esplorazione umana del Pianeta Rosso.