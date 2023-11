Nuovo titolo: Il futuro incerto per la missione di ritorno dei campioni su Marte della NASA solleva preoccupazioni

L'ambizioso piano della NASA di riportare campioni di suolo e rocce marziani ha raggiunto un ostacolo. La missione Mars Sample Return, inizialmente prevista per il prossimo futuro, si trova ora ad affrontare una notevole incertezza a causa dei vincoli di bilancio. Tra costi crescenti e ritardi, l’agenzia spaziale ha deciso di sospendere la missione ed esplorare opzioni alternative per restituire i campioni.

La NASA aveva originariamente richiesto un budget di 949.3 milioni di dollari per la missione Mars Sample Return. Tuttavia, all’agenzia sono stati assegnati solo 300 milioni di dollari dal sottocomitato responsabile della supervisione del bilancio. Questo significativo deficit di budget ha costretto la NASA a rivalutare i suoi piani e potenzialmente a mettere a repentaglio l’intera missione.

La pausa nella missione Mars Sample Return arriva nel momento in cui la Cina ha annunciato i propri piani per completare una missione simile chiamata Tianwen-3. In caso di successo, la missione cinese riporterebbe le rocce marziane sulla Terra due anni prima rispetto alla tempistica proposta dalla NASA. Questo sviluppo aggiunge ulteriore pressione alla NASA affinché trovi una soluzione più conveniente e non rimanga indietro nella corsa per l’esplorazione di Marte.

Sebbene la durata della pausa non sia chiara, la NASA ha espresso il proprio impegno a trovare modi alternativi per riportare indietro i campioni raccolti dal rover Perseverance. Il rover ha già raccolto campioni preziosi su Marte ed è imperativo garantire il loro ritorno sicuro per studi e analisi approfonditi.

Oltre alla missione Mars Sample Return, la NASA ha recentemente raggiunto un importante traguardo riportando con successo campioni di asteroidi da Bennu utilizzando la missione OSIRIS-REx. Questi campioni di Bennu, insieme alla possibilità di studiare il suolo di altri pianeti e oggetti cosmici, hanno generato entusiasmo e alimentato speranze per ulteriori scoperte rivoluzionarie.

Tuttavia, il futuro incerto della missione Mars Sample Return evidenzia la necessità per la NASA di superare i suoi attuali vincoli di bilancio e identificare una soluzione finanziariamente più fattibile. La continuazione di questa missione iconica è fondamentale per far avanzare la nostra comprensione di Marte e del potenziale della vita oltre la Terra.

FAQ

1. Perché la NASA ha sospeso la missione Mars Sample Return?

La NASA ha sospeso la missione Mars Sample Return a causa di problemi di budget. La richiesta di budget iniziale dell'agenzia per la missione è stata significativamente ridotta dal sottocomitato di supervisione, rendendo difficile procedere con il piano originale.

2. Quanto durerà la pausa?

La durata della pausa è attualmente sconosciuta. La NASA sta lavorando attivamente per trovare soluzioni alternative per riportare indietro i campioni già raccolti dal rover Perseverance.

3. Quali sono le implicazioni della missione cinese di ritorno dei campioni su Marte?

I piani della Cina per completare la propria missione di ritorno di campioni su Marte, Tianwen-3, solleva preoccupazioni per il programma di esplorazione di Marte della NASA. In caso di successo, la missione cinese potrebbe riportare le rocce marziane sulla Terra due anni prima rispetto alla tempistica proposta dalla NASA, mettendo potenzialmente la NASA in una posizione di svantaggio.

4. La NASA ha ottenuto recenti successi nelle missioni di ritorno dei campioni?

Sì, la NASA ha recentemente riportato campioni di asteroidi da Bennu utilizzando la missione OSIRIS-REx. Anche se l’analisi completa di questi campioni è ancora in sospeso, questo risultato ha aggiunto entusiasmo alla prospettiva di studiare il suolo di altri corpi celesti.