La missione solare indiana Aditya-L1 è in pericolo?

Riepilogo: La sonda solare Parker della NASA ha recentemente incontrato una delle tempeste solari più potenti mai registrate. Ciò ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza della prima missione solare dell’India, Aditya-L1. Tuttavia, gli esperti ritengono che Aditya-L1 difficilmente sarà colpito da tali tempeste a causa della sua distanza dal sole e delle misure protettive adottate nella sua progettazione.

L'agenzia spaziale indiana ISRO ha lanciato con successo la missione solare Aditya-L1 il 2 settembre 2023. La navicella spaziale è in viaggio verso la sua destinazione finale, il punto Lagrange 1, dove osserverà il sole. Il recente post sul blog della NASA ha evidenziato l'incontro della sonda solare Parker con una forte espulsione di massa coronale (CME), o tempesta solare. Sebbene ciò sollevi interrogativi sulla potenziale minaccia per Aditya-L1, gli esperti rimangono ottimisti sulla sua sicurezza.

L'incontro della Parker Solar Probe con il CME è stato un evento significativo per la NASA, poiché ha fornito dati preziosi per la comunità scientifica. Tuttavia, la distanza tra Aditya-L1 e il sole, che è di soli 1.5 milioni di chilometri rispetto ai 6.9 milioni di chilometri di Parker Solar Probe, riduce significativamente il rischio. Inoltre, Aditya-L1 è stato costruito utilizzando leghe e materiali speciali per proteggerlo da vari pericoli, comprese le nuvole CME.

Le CME sono massicce eruzioni dall’atmosfera esterna del sole che possono disturbare il clima spaziale, influenzando i satelliti, i sistemi di comunicazione, le tecniche di navigazione e persino causando interruzioni della rete elettrica sulla Terra. La recente CME ha spostato le particelle di polvere fino a sei milioni di chilometri di distanza dal sole. Nonostante questa potenziale minaccia, gli esperti ritengono che il design e la distanza di Aditya-L1 ne garantiranno la sopravvivenza.

In conclusione, mentre la sonda solare Parker ha dovuto affrontare una potente tempesta solare, non si ritiene che la missione solare Aditya-L1 sia in pericolo immediato. Grazie alla costruzione avanzata e alla distanza dal sole, la navicella spaziale dovrebbe resistere a qualsiasi potenziale CME e continuare la sua missione di osservazione del sole.

