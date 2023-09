La NASA avvia il processo di apertura e rimozione dei campioni dalla missione OSIRIS-REx

La capsula per il recupero dei campioni (SRC) della NASA della missione OSIRIS-REx è atterrata con successo nel deserto dello Utah ed è iniziato il processo di apertura e rimozione dei campioni. Lunedì i campioni sono stati trasferiti all’Astromaterials Research and Exploration Science Directorate (ARES) di Houston, in Texas. ARES ospita la più grande collezione al mondo di campioni restituiti dallo spazio e dispone di una speciale camera bianca costruita esclusivamente per la missione OSIRIS-REx.

Il primo passo del processo prevedeva la rimozione del coperchio in alluminio che proteggeva la testa del meccanismo di acquisizione dei campioni Touch and Go (TAGSAM). Questo componente è stato utilizzato dal braccio robotico OSIRIS-REx per raccogliere rocce e polvere dalla superficie dell'asteroide Bennu nell'ottobre 2020. Il passo successivo sarà separare il TAGSAM dal contenitore e collocarlo in un contenitore di trasferimento sigillato che lo conserverà in una atmosfera di azoto. ambiente per circa due ore. Ciò consentirà al team di curation di inserire il TAGSAM in un altro vano portaoggetti, garantendo che i campioni non siano contaminati dal contatto con l'hardware del laboratorio o con l'ambiente terrestre.

Durante la rimozione del coperchio, gli scienziati della NASA hanno scoperto “polvere nera e detriti” sui ponti avionici del contenitore. Si ipotizza che questa polvere e detriti facciano parte del campione di Bennu fuggito durante il recupero o il trasporto sulla Terra. La fase finale, la rimozione del campione, sarà trasmessa in diretta l'11 ottobre alle 11:XNUMX EDT.

Per ulteriori aggiornamenti, gli spettatori possono seguire la NASA Live o visitare la pagina dei blog della NASA dedicata alla missione OSIRIS-REx.

Fonte:

– Blog della NASA