Il contenitore per campioni di asteroidi OSIRIS-REx è stato aperto per la prima volta in sette anni

By

Gli scienziati del Johnson Space Center (JSC) della NASA a Houston hanno aperto con successo il contenitore contenente il campione raccolto dalla missione OSIRIS-REx dall'asteroide Bennu. Ciò segna la prima volta che il contenitore viene aperto in oltre sette anni.

Il coperchio del contenitore è stato sollevato due giorni dopo l'atterraggio della capsula di ritorno OSIRIS-REx nel deserto dello Utah settentrionale. L'operazione di apertura del coperchio ha lasciato a bocca aperta gli scienziati quando hanno scoperto polvere scura e particelle delle dimensioni di sabbia all'interno.

La polvere e le particelle trovate nel contenitore una volta facevano parte della superficie dell'asteroide Bennu. La navicella spaziale OSIRIS-REx è stata lanciata nel settembre 2016 ed è arrivata a Bennu nel dicembre 2018. Nell'ottobre 2020, ha raccolto con successo un campione sostanziale dalla superficie dell'asteroide utilizzando il suo meccanismo di acquisizione dei campioni Touch-and-Go.

Il campione di asteroide è arrivato nello Utah all'interno della capsula di ritorno il 24 settembre ed è stato successivamente trasportato al Johnson Space Center di Houston il 25 settembre. Il campione verrà ora conservato e curato presso JSC, con il team che ne supervisionerà la distribuzione agli scienziati di tutto il mondo.

Il campione raccolto ha un grande valore scientifico e sarà studiato per decenni a venire. I ricercatori sperano di ottenere informazioni sulla formazione e sull’evoluzione iniziale del sistema solare, nonché sul potenziale ruolo degli asteroidi ricchi di carbonio come Bennu nel seminare sulla Terra gli ingredienti necessari per la vita.

Tuttavia, il lavoro immediato di studio del campione principale di asteroidi non può ancora iniziare. Il team del JSC deve smontare l'intricato apparato TAGSAM per accedere al campione, un processo che richiederà un'attenta precisione e un tempo significativo.

La NASA prevede di svelare il campione di Bennu l'11 ottobre durante un evento webcast. Questa rivelazione molto attesa fornirà preziose informazioni sull’asteroide e sui misteri del nostro sistema solare.

Fonte:

– Divisione Astromaterials Research and Exploration Science (ARES) della NASA

– Johnson Space Center (JSC) della NASA

– Missione OSIRIS-REx della NASA