La NASA considera di estendere il funzionamento della Stazione Spaziale Internazionale oltre il 2030

Secondo un funzionario della NASA, la NASA è disposta a estendere le operazioni della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) oltre il 2030 se le stazioni spaziali commerciali non saranno pronte a subentrare entro la fine del decennio. Ken Bowersox, amministratore associato della NASA per le operazioni spaziali, ha affermato che non è obbligatorio ritirare la ISS come previsto e che la tempistica per la transizione alle stazioni commerciali è flessibile. La NASA, insieme ai partner Canada, Europa e Giappone, ha accettato di gestire la ISS fino al 2030. Tuttavia, la Russia ha accettato di operare solo fino al 2028, seguendo la sua pratica di pianificare il futuro della stazione con incrementi di quattro anni.

La NASA ha sostenuto attivamente lo sviluppo di destinazioni commerciali in orbita terrestre bassa (CLD), note anche come stazioni commerciali, con l'obiettivo di averne una o più certificate per l'uso da parte degli astronauti della NASA entro la fine degli anni '2020. La transizione dalla ISS alle strutture commerciali avverrebbe quindi entro il 2030, seguita dal deorbiting della ISS.

La disponibilità delle stazioni commerciali determinerà la tempistica effettiva della transizione. Bowersox ha sottolineato l'importanza della maturità del mercato, considerando sia lo status delle stazioni commerciali che la presenza di clienti non NASA. La NASA prevede di avere due astronauti alla volta su queste stazioni commerciali, un requisito basato sul risparmio sui costi e sulla ragionevolezza.

Bowersox ha espresso preoccupazione per la transizione troppo rapida e per l’onere finanziario che potrebbe derivare se la NASA dovesse sostenere l’intero costo delle piattaforme per un periodo prolungato. Una transizione mal gestita potrebbe compromettere altre aree del budget della NASA e indebolirne le attività.

La potenziale estensione della ISS oltre il 2030 ha sollevato preoccupazioni del settore riguardo al budget e ai finanziamenti della NASA per le destinazioni commerciali in orbita terrestre bassa. Il gruppo consultivo sulla sicurezza aerospaziale della NASA ha inoltre evidenziato i tempi ristretti per lo sviluppo delle stazioni commerciali e le incertezze che circondano i loro casi aziendali, ponendo rischi programmatici e di sicurezza. Il comitato ha esortato la NASA a finanziare interamente lo sviluppo del Deorbit Vehicle degli Stati Uniti (USDV), una componente essenziale per una transizione di successo verso destinazioni commerciali.

La NASA ha già richiesto 180 milioni di dollari per l’anno fiscale 2024 per iniziare i lavori sull’USDV. L’agenzia mira a rendere pronto l’USDV alla fine degli anni 2020, anche se le opzioni di lancio sono state prese in considerazione fino al 2035.