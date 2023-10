La navicella spaziale Psyche della NASA inizia il viaggio verso l'asteroide ricoperto di metallo

La navicella spaziale Psyche della NASA ha intrapreso una missione di sei anni per studiare un intrigante asteroide metallico chiamato 16 Psyche. Situato tra Marte e Giove, gli scienziati ritengono che questo asteroide potrebbe essere i resti del nucleo di un pianeta primordiale. La missione mira a scoprire preziose informazioni sulla formazione della Terra e sulla composizione del suo nucleo.

La scienziata capo Lindy Elkins-Tanton dell’Arizona State University spera che la missione da 1.2 miliardi di dollari farà luce su questioni fondamentali come l’origine della vita sulla Terra e i fattori che rendono il nostro pianeta abitabile per gli esseri umani. Inoltre, la missione ha il potenziale per fornire informazioni sul nucleo della Terra, che è in gran parte inaccessibile agli esseri umani a causa delle temperature e delle pressioni estreme.

A differenza delle precedenti esplorazioni spaziali che si erano concentrate su mondi rocciosi, ghiacciati o gassosi, 16 Psiche è il primo oggetto metallico conosciuto che gli esseri umani abbiano mai visitato. Con una dimensione di 232 km di diametro e 280 km di lunghezza, è il più grande tra i pochi asteroidi ricchi di metalli scoperti finora. Gli scienziati ritengono che l'asteroide sia ricco di metalli come ferro, nichel, oro, argento e platino, il che apre possibilità per l'estrazione spaziale in futuro.

La missione mira a raggiungere tre obiettivi principali: determinare se l'asteroide è il nucleo di un pianeta o materiale non fuso, stabilire l'età relativa delle diverse regioni sulla sua superficie e indagare se piccoli corpi metallici contengono elementi leggeri simili a quelli trovati nel nucleo della Terra. . Si prevede che Psiche, spinta nello spazio da Space X, raggiungerà 16 Psiche alla fine del 2029 o all'inizio del 2030 dopo aver percorso 3.6 miliardi di chilometri.

Studiando questo misterioso asteroide metallico, gli scienziati sperano di ottenere una migliore comprensione del sistema solare primordiale e svelare i segreti del nucleo della Terra, facendo avanzare in definitiva la nostra conoscenza dell'universo.

Fonti: NASA

Definizioni:

NASA: la National Aeronautics and Space Administration negli Stati Uniti

Asteroide: corpo roccioso in orbita attorno al Sole

Deterioramento: peggioramento o danneggiamento progressivo

Planetario: relativo ai pianeti

Abitabile: Può essere abitato

Nucleo: centro

Sistema solare: l'insieme di otto pianeti e le loro lune in orbita attorno al sole, insieme a corpi più piccoli sotto forma di asteroidi, meteoroidi e comete

Umanità: parola collettiva per la razza umana

Traboccante: pieno

Eroso: gradualmente distrutto

Zolfo: un elemento non metallico combustibile giallo

Fonte: NASA