La NASA cerca proposte per il modulo di deorbit della Stazione Spaziale Internazionale

La NASA ha pubblicato un invito a presentare proposte per un modulo di deorbit della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), consentendo agli offerenti di scegliere il tipo di contratto preferito per il suo sviluppo. L'ultima richiesta di proposte, pubblicata il 18 settembre, riguarda il Deorbit Vehicle degli Stati Uniti (USDV), che sarà responsabile delle fasi finali del deorbiting della ISS previsto per il 2030.

La bozza della richiesta di proposte, pubblicata a maggio, suggeriva un approccio contrattuale “ibrido”, con la fase di sviluppo con un contratto cost-plus e la produzione con un contratto a prezzo fisso. La richiesta finale di proposte consente agli offerenti di mantenere l'approccio ibrido o di completare l'intero progetto, compreso lo sviluppo, nell'ambito di un contratto a prezzo fisso. Questo approccio contrattuale è stato scelto dalla NASA per massimizzare il valore per il governo e rafforzare la concorrenza.

La NASA ha stanziato 180 milioni di dollari per l’USDV nella sua proposta di bilancio per l’anno fiscale 2024, stimando il costo totale in circa 1 miliardo di dollari. Tuttavia, l’agenzia sottolinea l’importanza dell’affidabilità per l’USDV a causa del suo ruolo fondamentale nel processo di deorbiting. Il veicolo spaziale deve funzionare perfettamente durante il suo primo volo e avere capacità di ridondanza e di recupero delle anomalie.

Il periodo base del contratto va fino a marzo 2031, ma la richiesta di proposte include anche opzioni per servizi di stoccaggio e integrazione del lancio fino a settembre 2035, tenendo conto di potenziali ritardi nello smantellamento della ISS.

Le proposte dovranno essere presentate alla NASA il 17 novembre, con un premio anticipato che sarà assegnato nell'aprile 2024.

Fonte: [Fornire la fonte se nota]