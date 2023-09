New Horizons e il telescopio Hubble si uniscono per osservare Urano e Nettuno

La navicella spaziale New Horizons, famosa per il suo sorvolo di Plutone nel 2015, si imbarca in una nuova missione per osservare Urano e Nettuno. Questi due pianeti distanti sono i meno visitati del nostro sistema solare e rappresentano un’opportunità unica per gli scienziati di raccogliere maggiori informazioni su di essi. Per aiutare in questo sforzo, la NASA sta contattando gli astrofili per presentare le loro osservazioni di Urano e Nettuno.

Solo la Voyager 2 ha visitato brevemente Urano e Nettuno in passato, rendendo limitate le informazioni che abbiamo su questi pianeti. New Horizons, tuttavia, fornisce una visione retrospettiva dei pianeti dalla sua posizione nella fascia di Kuiper, dove risiede Plutone. Il telescopio spaziale Hubble osserverà i lati illuminati dei pianeti, mentre New Horizons catturerà foto dei loro lati oscuri, con il Sole in lontananza.

Le osservazioni amatoriali sono cruciali per dipingere un quadro completo dei pianeti, poiché possono tracciare caratteristiche come le caratteristiche luminose nelle atmosfere di Urano e Nettuno. Con un tempo di osservazione limitato per New Horizons e Hubble, i dati amatoriali possono continuare a migliorare la nostra comprensione di questi mondi lontani.

Per contribuire, gli astrofili possono pubblicare online le loro immagini di Urano e Nettuno utilizzando l'hashtag #NHIceGiants su X (precedentemente noto come Twitter) o Facebook. In alternativa, le immagini possono essere inviate online con informazioni rilevanti come la data, l'ora e la banda passante del filtro utilizzata.

Urano e Nettuno sono attualmente visibili per gran parte della notte, con Urano che sorge e tramonta più tardi di Nettuno. Urano si trova nella costellazione dell'Ariete tra Giove e le Pleiadi, mentre Nettuno si trova nella parte sudoccidentale dei Pesci. Osservare questi pianeti distanti richiede pazienza e un telescopio di buone dimensioni, ma ne vale la pena per approfondire la nostra conoscenza dei mondi più distanti del sistema solare.

Fonte:

– Nasa

– TheSkyX