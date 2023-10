La NASA avvia la ricerca per proposte di progettazione di rimorchiatori spaziali da 1 miliardo di dollari

La NASA ha avviato una ricerca per proposte di progettazione per un rimorchiatore spaziale che sarà responsabile di portare fuori dall'orbita la vecchia Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La navicella spaziale, ufficialmente conosciuta come US Deorbit Vehicle, si concentrerà sull'attività finale di deorbit che porterà in sicurezza la ISS fuori dall'orbita sopra un oceano, lontano dalle aree popolate. Si stima che il costo della navicella spaziale si aggiri intorno al miliardo di dollari.

La decisione di perseguire il veicolo di deorbit statunitense è arrivata dopo che la NASA e i suoi partner hanno condotto revisioni che indicavano che una nuova soluzione di veicolo spaziale avrebbe fornito capacità più robuste per una deorbit responsabile. Anche i veicoli spaziali russi erano stati presi in considerazione per questo ruolo in precedenza.

Le proposte di progettazione per il rimorchiatore spaziale possono essere nuovi progetti o modifiche di veicoli spaziali esistenti. I membri del settore interessati hanno tempo fino al 17 novembre per presentare le loro proposte. Il veicolo spaziale dovrà funzionare durante il suo primo volo e disporre di capacità di ridondanza e di recupero dalle anomalie per continuare l'incendio di deorbita.

Tuttavia, passeranno diversi anni prima che il rimorchiatore spaziale venga messo in azione per la deorbita della ISS. La NASA e altre tre agenzie spaziali pianificano circa altri sette anni di utilizzo della ISS. Oltre a ciò, la NASA ha l’ambizione di utilizzare stazioni spaziali commerciali per i suoi sforzi in orbita bassa.

Fonte: NASA

Definizioni:

Deorbita: il processo di portare in sicurezza un veicolo spaziale o un oggetto fuori dalla sua orbita e riportarlo sulla Terra.

Rimorchiatore spaziale: veicolo spaziale progettato per manovrare e trasportare altri veicoli spaziali o oggetti nello spazio.

