La NASA annuncia nuovi ruoli di leadership e promozioni per Jim Free e Catherine Koerner

L'amministratore della NASA Bill Nelson ha rivelato cambiamenti significativi nel gruppo dirigente dell'agenzia, inclusa la promozione di Jim Free ad amministratore associato e la nomina di Catherine Koerner a capo dell'ESDMD (Exploration Systems Development Mission Directorate). Questi cambiamenti entreranno in vigore dopo il pensionamento dell'attuale amministratore associato Bob Cabana il 31 dicembre.

Nel suo nuovo ruolo di amministratore associato, Jim Free diventerà il terzo dirigente di grado più alto della NASA e il funzionario pubblico di grado più alto. Servirà come consulente senior dell'amministratore Nelson e del vice amministratore Pam Melroy. Inoltre, Free supervisionerà i 10 direttori del centro e i cinque amministratori associati della direzione della missione presso il quartier generale della NASA, agendo essenzialmente come direttore operativo dell'agenzia.

Catherine Koerner, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di vice amministratore associato per ESDMD, assumerà il ruolo di amministratore associato per la stessa direzione. Le sue responsabilità includeranno lo sviluppo dell'architettura Moon to Mars della NASA, la gestione dello sviluppo dei sistemi per le missioni Artemis e la pianificazione di approcci integrati all'esplorazione dello spazio profondo.

Sia Free che Koerner hanno una vasta esperienza all'interno della NASA. Prima della sua nomina ad amministratore associato per lo sviluppo dei sistemi di esplorazione, Free ha ricoperto vari ruoli nel settore privato e in precedenza ha ricoperto il ruolo di vice amministratore associato dell'agenzia per i tecnici nella direzione delle missioni di esplorazione umana e operazioni. Koerner, d'altra parte, è stato coinvolto in posizioni chiave come manager del programma Orion della NASA e direttore della direzione per la salute umana e le prestazioni.

Le promozioni di Free e Koerner evidenziano l'impegno della NASA nel far progredire l'esplorazione spaziale e nell'espandere la portata dell'umanità nel cosmo. Con la loro esperienza e leadership, sono pronti a dare un contributo significativo agli ambiziosi obiettivi dell'agenzia.

