La NASA annuncia cambiamenti di leadership e promozioni presso la sede centrale

L'amministratore della NASA Bill Nelson ha recentemente annunciato importanti cambiamenti nei ruoli di leadership presso la sede della NASA a Washington. Jim Free, che attualmente ricopre il ruolo di amministratore associato per la direzione della missione di sviluppo dei sistemi di esplorazione (ESDMD) della NASA, è stato promosso alla posizione di amministratore associato per l'agenzia. Questa promozione entrerà in vigore quando Bob Cabana, l'attuale amministratore associato, andrà in pensione il 31 dicembre.

Secondo l'amministratore Nelson, la vasta esperienza e competenza di Free forniranno preziose indicazioni e prospettive al gruppo dirigente. Con più di 18,000 dipendenti e un budget annuale di oltre 25 miliardi di dollari, Free ricoprirà il ruolo di direttore operativo dell'agenzia e guiderà anche i 10 direttori dei centri dell'agenzia e i cinque amministratori associati della direzione della missione.

Catherine Koerner, attualmente vice amministratore associato dell'ESDMD, succederà a Jim Free come prossimo capo della direzione della missione. L'esperienza di leadership di Koerner nella creazione e definizione delle future architetture di esplorazione spaziale, nonché nella supervisione dello sviluppo di sistemi di trasporto nello spazio profondo, l'ha preparata per questo nuovo ruolo.

La promozione di Jim Free alla posizione di amministratore associato lo rende il terzo dirigente di grado più alto della NASA e il funzionario pubblico di grado più alto. Nel suo nuovo ruolo, ricoprirà il ruolo di consulente senior dell'amministratore Nelson e del viceamministratore Pam Melroy.

FAQ:

D: Chi è stato promosso alla leadership della NASA?

R: Jim Free è stato promosso amministratore associato e Catherine Koerner assumerà la posizione di capo della direzione della missione.

D: Cosa comporterà il nuovo ruolo di Jim Free?

R: Jim Free diventerà il terzo dirigente di grado più alto della NASA e ricoprirà il ruolo di consulente senior dell'amministratore e vice amministratore della NASA. Guiderà inoltre i direttori dei centri dell'agenzia e gli amministratori associati della direzione della missione.

D: Chi succederà a Jim Free come capo della direzione della missione?

R: Catherine Koerner succederà a Jim Free come capo della direzione della missione.

D: Qual è il background di Catherine Koerner?

R: Catherine Koerner ha esperienza nella creazione e definizione di architetture di esplorazione spaziale e nella supervisione dello sviluppo di sistemi di trasporto nello spazio profondo. In precedenza ha ricoperto il ruolo di vice amministratore associato per ESDMD.

D: Quando entreranno in vigore i cambiamenti di leadership?

R: Le modifiche entreranno in vigore il 31 dicembre, quando Bob Cabana, l'attuale amministratore associato, andrà in pensione.