Asteroide Bennu: una potenziale minaccia per la Terra?

Gli astronomi della NASA stanno monitorando da vicino il massiccio oggetto cosmico noto come asteroide Bennu. Misurando 1,610 piedi di larghezza, Bennu ha attirato l'attenzione degli scienziati a causa delle preoccupazioni che potrebbe potenzialmente entrare nell'orbita terrestre e rappresentare una minaccia entrando in collisione con il nostro pianeta nell'anno 2182. Con un'altezza stimata superiore all'Empire State Building di New York City, l'impatto di Bennu sulla Terra potrebbe rilasciare l'incredibile cifra di 1,200 megatoni di energia, rendendola 24 volte più potente della più potente arma nucleare mai costruita.

L'asteroide Bennu si avvicina spesso alla Terra, una volta ogni sei anni. Ha avuto tre incontri ravvicinati di questo tipo nel 1999, 2005 e 2011. Tuttavia, gli studi indicano che le possibilità di collisione con la Terra sono relativamente basse, stimate in 1 su 2,700 o una probabilità dello 0.037% entro l'anno 2182. La NASA afferma che durante il sorvolo , c'è una possibilità estremamente piccola che Bennu passi attraverso un "buco della serratura gravitazionale" che potrebbe metterlo sulla strada per avere un impatto sulla Terra alla fine del 22° secolo.

Nonostante la bassa probabilità di impatto, Bennu è stato classificato come un “asteroide potenzialmente pericoloso” a causa della sua capacità di avvicinarsi fino a 4.65 milioni di miglia dalla Terra. La NASA sottolinea l’importanza del monitoraggio e della ricerca continui per comprendere meglio e prepararsi a eventuali rischi futuri associati a Bennu, poiché rimane uno dei due asteroidi conosciuti più pericolosi nel nostro sistema solare.

Bennu, un asteroide ricco di carbonio, è stato rilevato per la prima volta nel 1999 ed è classificato come un “oggetto vicino alla Terra”. Con origini risalenti a più di 4.5 miliardi di anni fa, Bennu è considerato un corpo celeste prezioso per gli scienziati. La sua natura antica fornisce informazioni cruciali sulla formazione e sull’evoluzione dei pianeti rocciosi come la Terra. Si ipotizza addirittura che Bennu possa ospitare molecole organiche, simili a quelle necessarie per l'emergere della vita, rendendolo un obiettivo intrigante per l'esplorazione scientifica.

In conclusione, sebbene le probabilità che l’asteroide Bennu entri in collisione con la Terra siano attualmente basse, il monitoraggio e la ricerca continui sono cruciali per comprendere meglio i potenziali rischi che potrebbe comportare in futuro. Le antiche origini di Bennu e le potenziali intuizioni sulla formazione della vita lo rendono un corpo celeste importante per l'esplorazione scientifica.

Fonte:

– Hindustan Times (nessun URL fornito)