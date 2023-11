I misteri del cosmo: svelare inquietanti fenomeni celesti

By

La vasta distesa del cosmo non smette mai di stupirci con le sue enigmatiche meraviglie. Con l'avvicinarsi di Halloween, la NASA si è imbattuta in alcuni avvistamenti celesti davvero inquietanti che vi faranno venire i brividi lungo la schiena.

La "faccia" inquietante di Giove

Durante il suo 54esimo sorvolo ravvicinato di Giove, la missione Juno della NASA ha catturato un'immagine sorprendente delle regioni settentrionali del gigante gassoso. In un sorprendente caso di pareidolia, le nuvole vorticose e le tempeste formavano quello che sembra essere un volto che emerge dall'atmosfera turbolenta. L'immagine, elaborata dallo scienziato cittadino Vladimir Tarasov utilizzando i dati grezzi di JunoCam, mostra il fenomeno inquietante di modelli riconoscibili che emergono dal caos.

Una mano scheletrica tra le stelle

Nel profondo del cosmo, in seguito al collasso di una stella, è stata rivelata una nebulosa spettrale a forma di mano scheletrica. Questo spettacolo celeste, noto come MSH 15-52, ebbe origine 1,500 anni fa quando una stella massiccia esaurì il suo combustibile nucleare e collassò. I resti della stella hanno formato una stella di neutroni chiamata PSR B1509-58, che emette venti potenti e getti di materiale energizzato. L'Osservatorio a raggi X Chandra della NASA ha scoperto la pulsar all'interno della base del palmo della nebulosa. Le osservazioni dell'osservatorio hanno svelato gli intricati dettagli di questo affascinante capolavoro astronomico.

Esplorando il campo magnetico

In una recente svolta, l’Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) della NASA ha intrapreso una campagna di osservazione di 17 giorni, fornendo informazioni senza precedenti sul campo magnetico della nebulosa. I dati IXPE hanno permesso agli scienziati di mappare il campo magnetico all’interno della nebulosa, rivelando come le particelle cariche viaggiano lungo le sue linee. Proprio come le ossa della mano di una persona ne determinano la forma, il campo magnetico modella la nebulosa. Attraverso regioni turbolente all'interno di questo campo magnetico, le particelle all'interno della nebulosa vengono accelerate, offrendo uno sguardo sulle intricate dinamiche di questo fenomeno etereo.

FAQ

D: Cos'è la pareidolia?

R: La pareidolia è un fenomeno psicologico in cui la mente umana percepisce modelli familiari, come volti o oggetti, in stimoli casuali o ambigui.

D: Cos'è una stella di neutroni?

R: Una stella di neutroni è il nucleo incredibilmente denso rimasto dopo il collasso di una stella massiccia. È costituito principalmente da neutroni fitti e possiede campi magnetici estremamente potenti.

D: Cos'è la polarimetria a raggi X?

R: La polarimetria a raggi X è una tecnica utilizzata per misurare la polarizzazione della radiazione a raggi X. Fornisce preziose informazioni sulla direzione e le proprietà delle onde dei raggi X nello spazio.

