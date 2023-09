La missione della NASA atterra negli Stati Uniti con campioni di asteroidi incontaminati

By

La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA è atterrata con successo negli Stati Uniti con campioni "incontaminati" raccolti dalla superficie dell'asteroide Bennu nel 2020. La navicella spaziale, lanciata nel 2016, faceva parte della prima missione della NASA per raccogliere campioni da un asteroide.

Si ritiene che i campioni, descritti dalla NASA come “materiale incontaminato proveniente da Bennu”, offrano agli scienziati una finestra unica sulla formazione iniziale del sistema solare circa 4.5 miliardi di anni fa. Si stima che Bennu, scoperto dalla NASA nel 1999, abbia avuto origine entro i primi 10 milioni di anni dalla formazione del sistema solare. Ha un diametro di circa 490 metri e pesa 85.5 milioni di tonnellate.

La navicella spaziale OSIRIS-REx è atterrata brevemente sulla superficie di Bennu nell'ottobre 2020 per raccogliere il campione prima di lanciarsi dall'asteroide. I campioni sono stati accuratamente conservati e protetti durante il viaggio di ritorno della navicella sulla Terra.

Bennu, che passa vicino alla Terra ogni sei anni, ha avuto tre incontri ravvicinati con il nostro pianeta nel 1999, 2005 e 2011. Nel 2021, gli scienziati del team OSIRIS-REx hanno avvertito che esiste la possibilità che Bennu entri nell'orbita terrestre e entri in collisione con il nostro pianeta entro settembre 2182. La raccolta di campioni di Bennu effettuata da questa missione aiuterà in ulteriori ricerche e comprensione della sua composizione e del potenziale impatto sulla Terra.

L'arrivo della navicella spaziale OSIRIS-REx con i campioni è un risultato significativo per la NASA, poiché fornisce agli scienziati materiale inestimabile per lo studio. Questi campioni contengono la chiave per svelare i segreti della storia primordiale del nostro sistema solare, facendo luce sulla formazione del sole e dei pianeti.

