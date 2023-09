La missione di ritorno del campione su Marte della NASA affronta l'incertezza, risultati di una revisione indipendente

Un comitato di revisione indipendente ha valutato impraticabile il piano della NASA di riportare campioni da Marte, noto come missione Mars Sample Return (MSR). La complessa missione prevede la costruzione e il lancio di due elicotteri, un razzo, un lander e un orbiter su Marte entro il 2028. Tuttavia, il comitato di revisione ha concluso che il budget della missione e le aspettative di programmazione non erano realistici fin dall'inizio.

Il rapporto afferma che la NASA potrebbe sperare di avere il lander e l'orbiter pronti prima del 2030, piuttosto che l'obiettivo originale del 2028. Il comitato di revisione è stato istituito per valutare i piani, la progettazione e le sfide tecniche della missione in termini di costi e programma. .

La NASA ha deciso di interrompere i suoi piani per fornire una stima ufficiale dei costi e del programma basata sui risultati della revisione. L’agenzia ora condurrà la propria revisione e formulerà raccomandazioni per portare avanti la missione.

La missione Mars Sample Return è significativa in quanto mira a raccogliere campioni rocciosi da Marte, che potrebbero essere cruciali nella ricerca della vita extraterrestre. Il comitato di revisione ha riconosciuto l'importanza della missione, non solo per la ricerca della vita ma anche per i piani della NASA di inviare in futuro esseri umani su Marte.

Il rapporto raccomanda alla NASA di comunicare meglio il significato della missione, affermando che ha il potenziale per rivoluzionare la nostra comprensione del sistema solare, il nostro posto in esso e l’esistenza della vita oltre la Terra. La missione potrebbe avere impatti ad ampio raggio sulla società, sulla storia e sulla tecnologia.

Tuttavia, le attuali circostanze che circondano la missione Mars Sample Return pongono delle sfide per la NASA. Ci sono state preoccupazioni riguardo al budget della missione, con stime che vanno dai 7 agli 11 miliardi di dollari. La NASA ha richiesto finanziamenti aggiuntivi per rispettare i tempi previsti per il lancio nel 2028, ma i risultati della revisione mettono in dubbio la fattibilità di rispettare tale tempistica.

L'obiettivo finale della NASA è rendere fattibile la missione Mars Sample Return. Considerato il potenziale di avanzamento dell’esplorazione spaziale e della scoperta scientifica, il successo di questa missione è fondamentale per l’agenzia.

