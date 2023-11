EMIT rileva le emissioni di metano dallo spazio: risultati sorprendenti e ampio impatto

Lo spettrometro per immagini EMIT, lanciato nel luglio 2022 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, è stato progettato per mappare i minerali superficiali nelle regioni aride, ma da allora ha dimostrato di avere capacità aggiuntive. Studiando le regioni aride del mondo, l'EMIT è stato anche in grado di rilevare emissioni puntuali di gas serra, in particolare di metano. Lo strumento ha superato di gran lunga le aspettative, identificando oltre 750 fonti di emissioni di metano dall’agosto 2022.

Questa nuova ricerca, pubblicata su Science Advances, evidenzia la sorprendente capacità di EMIT di rilevare fonti di emissione di metano sia grandi che piccole. Ora è possibile rilevare anche emissioni di poche centinaia di libbre all’ora, consentendo l’identificazione di più “superemettitori” che contribuiscono con una quota sproporzionata delle emissioni totali. Lo studio ha anche scoperto che EMIT può osservare tra il 60% e l’85% dei pennacchi di metano tipicamente osservati nelle campagne aeree.

Ciò che rende EMIT particolarmente prezioso è la sua ampia copertura. Dal suo punto di osservazione a 250 miglia sopra la Terra, EMIT è in grado di raccogliere dati su un'ampia fascia delle regioni aride del pianeta, che si estende su 51.6 gradi di latitudine nord e sud. Ciò include aree che sono spesso considerate troppo remote, rischiose o costose per le campagne aeree. EMIT cattura immagini ad alta risoluzione, note come “scene”, di aree di 50 miglia per 50 miglia, fornendo ai ricercatori una visione completa delle emissioni di metano in queste regioni.

Le informazioni raccolte dall’EMIT hanno implicazioni significative per affrontare il cambiamento climatico. Il metano, un potente gas serra, è fino a 80 volte più efficace nell’intrappolare il calore rispetto all’anidride carbonica in un periodo di 10 anni. Identificando specifiche fonti di emissione di metano, come discariche, siti agricoli e impianti di petrolio e gas, è possibile adottare misure per ridurre queste emissioni e limitarne l’impatto sul clima.

Per supportare l’identificazione delle fonti di metano, il team scientifico dell’EMIT crea mappe dei pennacchi di metano e le pubblica su un sito web. I dati raccolti da EMIT sono disponibili al pubblico e possono essere consultati da scienziati, organizzazioni e dal pubblico in generale. Questa ricchezza di informazioni aiuterà a comprendere le fonti e la distribuzione delle emissioni di metano a livello globale, consentendo sforzi più mirati per mitigare il cambiamento climatico.

FAQ

1. Qual è la missione principale dello spettrometro per immagini EMIT?

La missione principale di EMIT è mappare i minerali superficiali nelle regioni aride del mondo.

2. EMIT può rilevare le emissioni di metano?

Sebbene non faccia parte della sua missione principale, EMIT ha dimostrato di avere la capacità di rilevare le emissioni di metano.

3. Qual è il significato di identificare le fonti di emissione di metano?

L’identificazione delle fonti di emissione di metano consente misure mirate per ridurre queste emissioni, che possono contribuire a limitare il cambiamento climatico.

4. Come si confronta la copertura dell'EMIT con le campagne aeree?

La copertura di EMIT è più ampia rispetto alle campagne aeree in quanto può raccogliere dati su una vasta area dal suo punto di osservazione sulla Stazione Spaziale Internazionale.

5. Dove è possibile accedere ai dati raccolti da EMIT?

I dati raccolti da EMIT sono disponibili su un sito Web creato dal team scientifico dell'EMIT e sono accessibili al pubblico, agli scienziati e alle organizzazioni.