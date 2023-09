La capsula OSIRIS-REx della NASA atterra in sicurezza sulla Terra trasportando campioni di asteroidi

La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA è tornata con successo sulla Terra, riportando la più grande quantità di materiale di asteroidi mai raccolta. La navicella spaziale è stata lanciata nel 2016 e ha viaggiato per due anni per raggiungere l'asteroide chiamato Bennu, che si trova a oltre 200 milioni di miglia dalla Terra.

Una volta raggiunto Bennu, la navicella spaziale iniziò a orbitare attorno all’asteroide e alla fine toccò la sua superficie nel 2020. Utilizzando un braccio appositamente progettato, la navicella spaziale soffiò aria e risucchiò polvere e ciottoli dall’asteroide. Il braccio raccoglieva così tanto materiale che il suo coperchio non si chiudeva.

Dopo aver raccolto i campioni, la navicella spaziale OSIRIS-REx ha iniziato il suo viaggio di ritorno sulla Terra. Domenica, una capsula contenente i campioni di asteroidi è stata rilasciata dalla navicella spaziale ed è rientrata nell'atmosfera terrestre a una velocità massima di 27,650 miglia orarie, sperimentando temperature superiori a 5,000° Fahrenheit. Tuttavia, il guscio esterno della capsula la proteggeva dal caldo estremo.

Mentre la capsula scendeva, un paracadute si apriva, rallentandone la caduta. Sorprendentemente, la capsula è atterrata nel deserto dello Utah, a solo un metro di distanza dal punto di atterraggio target della NASA. I lavoratori della NASA arrivarono rapidamente sul posto, avvolsero la capsula e la trasportarono in elicottero in una stanza bianca vicina. Da lì, è stato trasportato al Johnson Space Center della NASA a Houston, in Texas, dove è stato allestito un laboratorio speciale per gestire il campione di asteroide.

Gli scienziati ritengono che lo studio del materiale dell’asteroide fornirà informazioni sulla formazione del Sistema Solare circa 4.5 miliardi di anni fa. La composizione degli asteroidi può contenere materiali che hanno avuto un ruolo nell'origine della vita sulla Terra. Martedì, il contenitore del campione verrà aperto e gli scienziati sono entusiasti di studiare il campione quasi intatto, che si prevede sarà il più grande mai riportato da un asteroide.

La missione OSIRIS-REx è stata ora ribattezzata OSIRIS-APEX e la navicella spaziale si imbarcherà in una nuova missione per studiare un altro asteroide chiamato Apophis. Questa continua esplorazione degli asteroidi contribuirà a una migliore comprensione del Sistema Solare primordiale e della possibile comparsa della vita sulla Terra.

Fonti: NASA, Keegan Barber, NASA Goddard Space Flight Center [CC BY 2.0]