L'intersezione tra musica e cosmo: tradurre l'astronomia in arte

La bellezza e i misteri del cielo notturno catturano da tempo l’immaginazione dell’umanità. Gli artisti, in particolare, hanno spesso trovato ispirazione nella vastità e nella complessità del cosmo. Anche se telescopi come l'Osservatorio a raggi X Chandra, Hubble e Spitzer hanno fornito una comprensione avanzata dell'universo, il fascino del cielo notturno rimane. Ora, una collaborazione tra l’Osservatorio a raggi X Chandra della NASA e SYSTEM Sounds ha colmato il divario tra scienza e arte, creando un progetto unico noto come A Universe of Sound.

A Universe of Sound è un progetto di sonificazione dei dati che converte i dati dello spazio profondo visivamente sbalorditivi provenienti dai telescopi della NASA in composizioni udibili. Utilizzando mappature matematiche per assegnare l'audio digitale ai valori dei pixel, il progetto consente agli ascoltatori di sperimentare i dati astronomici attraverso il senso dell'udito. A differenza dei precedenti sforzi di sonificazione dei dati, la compositrice Sophie Kastner ha fatto un ulteriore passo avanti in questo progetto creando musica che musicisti esperti possono suonare su strumenti reali.

L'ultimo pezzo di Kastner, "Where Parallel Lines Converge", trasforma i dati visivi a raggi X, infrarossi e ottici del Centro Galattico della Via Lattea in una sinfonia dissonante di note. Traendo ispirazione da un'immagine composita creata nel 2009, Kastner si concentra su elementi accattivanti come il sistema stellare doppio, i filamenti prominenti e il buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea.

Attraverso una combinazione di interpretazione artistica e principi matematici sottostanti, A Universe of Sound fonde perfettamente arte e scienza. Gli algoritmi informatici mappano matematicamente i dati di Chandra, Hubble e Spitzer in suoni percepibili dagli esseri umani. Kastner poi prende questi dati e aggiunge un tocco artistico, garantendo che la musica possa essere suonata da veri musicisti.

Questo progetto offre agli esseri umani un modo nuovo e unico di interagire con il cosmo, combinando gli strumenti della scienza e il potere dell’espressione artistica. Come lo descrive Kastner, prendere i dati tradotti dallo spazio e dargli una svolta umana è come scrivere una storia di fantasia basata su fatti reali. È una testimonianza della connessione duratura tra l'umanità e il cielo notturno.

Per esplorare l'intersezione tra astronomia e arte, la composizione di Kastner, "Where Parallel Lines Converge", è disponibile per il download come spartito dal sito web di Chandra. Il pezzo è stato registrato dall'Ensemble Éclat e diretto da Charles-Eric Fontaine. A Universe of Sound offre una nuova prospettiva sulla nostra comprensione dell'universo, invitandoci a esplorare il cosmo attraverso le armonie e le melodie della musica.

FAQ:

1. Cos'è un universo di suoni?

A Universe of Sound è un progetto di collaborazione tra l'Osservatorio a raggi X Chandra della NASA e SYSTEM Sounds che converte i dati visivi dello spazio profondo provenienti dai telescopi in composizioni udibili.

2. Come funziona Un Universo di Suoni?

Gli algoritmi di sonificazione dei dati mappano matematicamente i dati visivi provenienti dai telescopi della NASA in suoni che possono essere percepiti dagli esseri umani. Musicisti esperti suonano poi questi suoni su strumenti reali, creando composizioni uniche.

3. Qual è lo scopo di Un Universo di Suono?

A Universe of Sound mira a colmare il divario tra scienza e arte offrendo agli esseri umani un nuovo modo di interagire con i dati cosmici. Offre l'opportunità di sperimentare le meraviglie dell'universo attraverso il senso dell'udito.

4. Qual è il significato del contributo di Sophie Kastner?

La compositrice Sophie Kastner porta avanti il ​​progetto di sonificazione dei dati creando musica che musicisti esperti possono suonare su strumenti reali, aggiungendo un tocco artistico al progetto. Le sue composizioni, come “Where Parallel Lines Converge”, offrono un’interpretazione unica dei dati cosmici.

5. Come posso sperimentare Un Universo di Suoni?

Una delle composizioni di Sophie Kastner, "Where Parallel Lines Converge", è disponibile per il download come spartito dal sito web di Chandra. Può essere ascoltato anche attraverso le registrazioni eseguite dall'Ensemble Éclat.