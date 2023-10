La missione Psyche della NASA è pronta ad esplorare i segreti del sistema solare

By

La NASA è pronta a lanciare giovedì l'attesissima navicella spaziale Psyche in una missione che mira a rivelare segreti sul nucleo della Terra. Il lancio è previsto dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, alle 10:16 ET.

Prendendo il nome dall'asteroide verso cui si sta dirigendo, Psyche intraprenderà un viaggio di sei anni, lungo 2.2 miliardi di miglia, verso l'asteroide Psyche, che si trova tra Marte e Giove nel sistema solare. Inizialmente era previsto che il lancio della missione fosse anticipato, ma ha dovuto affrontare un ritardo di un anno.

La copertura in diretta del lancio inizierà alle 9:15 ET e sarà trasmessa in streaming su varie piattaforme tra cui NASA Television, l'app della NASA, il sito Web dell'agenzia, nonché Twitch, X, Daily Motion e YouTube. Ciò consentirà agli spettatori di assistere allo storico lancio della navicella spaziale.

Psiche è particolarmente interessante per gli scienziati poiché si ritiene che sia costituito principalmente da metallo, cosa che lo distingue dagli altri asteroidi. Studiando questo asteroide unico, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sulla formazione del nucleo della Terra, che è composto prevalentemente da ferro e nichel.

Questa missione ha un valore immenso per la nostra comprensione della storia del sistema solare e dei processi che hanno plasmato il nostro pianeta. I dati raccolti dalla navicella spaziale Psyche aiuteranno gli scienziati a scoprire preziose informazioni sulle prime fasi dell'evoluzione del nostro sistema solare.

In conclusione, la missione Psyche della NASA rappresenta una pietra miliare significativa nell'esplorazione scientifica, poiché cerca di svelare i misteri del sistema solare e fornire informazioni chiave sulla composizione e sulla formazione del nucleo terrestre.

Definizioni:

– Psiche: l'asteroide da cui prende il nome la navicella spaziale, situato tra Marte e Giove.

– Sistema solare: l’insieme di pianeti, lune e corpi celesti più piccoli che orbitano attorno al Sole.

– Nucleo: la parte centrale o lo strato più interno di un oggetto, come la Terra.

