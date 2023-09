La NASA ritrova il campione di asteroide più grande mai raccolto sulla Terra

By

La NASA ha fatto atterrare con successo sulla Terra il campione di asteroide più grande mai raccolto. Il campione, raccolto nell'ambito della missione Osiris-Rex della NASA, è la prima missione dell'agenzia spaziale americana a raccogliere un campione da un asteroide e la prima di qualsiasi agenzia dal 2020. Una capsula contenente circa 250 g di rocce e polvere raccolte dall'asteroide toccato da Bennu giù nel deserto dello Utah vicino a Salt Lake City prima del previsto. Il campione verrà assegnato a un gruppo di oltre 200 persone provenienti da 38 istituzioni distribuite a livello globale. L’asteroide Bennu è un residuo del nostro sistema solare primordiale risalente a 4.5 miliardi di anni fa e gli scienziati ritengono che possa aiutare a far luce su come si sono formati e si sono evoluti i pianeti. Gli esperti affermano che l’asteroide vicino alla Terra, ricco di carbonio, funge da capsula del tempo risalente agli albori della storia del sistema solare.

Il campione fornirà indizi importanti che potrebbero aiutarci a comprendere l’origine delle sostanze organiche e dell’acqua che potrebbero aver portato alla vita sulla Terra. A differenza dei meteoriti che cadono sulla Terra, che si contaminano rapidamente al contatto con l'atmosfera, il campione raccolto direttamente da Bennu fornirà uno sguardo incontaminato sul passato. Le missioni di restituzione dei campioni come Osiris-Rex sono importanti perché i campioni restituiti sono incontaminati e conservano informazioni importanti sulla loro composizione e storia.

La navicella spaziale Osiris-Rex è stata lanciata l'8 settembre 2016 ed è arrivata a Bennu nel dicembre 2018. Dopo aver mappato l'asteroide per quasi due anni, ha raccolto un campione dalla superficie il 20 ottobre 2020. Gli scienziati attendono con impazienza l'analisi dell'asteroide campioni per scoprire i segreti che l'asteroide Bennu nasconde sulla formazione di pianeti come la Terra e sulle origini della vita stessa.

