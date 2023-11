Nuovi approfondimenti sul sistema planetario Kepler 385 rivelati nel catalogo aggiornato

By

Un recente studio ha svelato nuovi affascinanti dettagli sul sistema planetario Kepler 385, che è stato scoperto dalla missione Kepler della NASA durante la sua missione quasi decennale di caccia ai pianeti terminata nel 2018. Il sistema, situato a circa 4,670 anni luce dalla Terra, è composto da sette pianeti in prossimità della loro stella. Mentre alcuni pianeti sono stati confermati all’inizio del 2014, il catalogo aggiornato conferma l’esistenza di tutti i pianeti del sistema e fornisce nuove informazioni sulle loro proprietà.

Guidato da Jack Lissauer, ricercatore presso l'Ames Research Center della NASA, il team di scienziati sugli esopianeti ha messo insieme l'elenco più accurato fino ad oggi dei candidati pianeti Keplero. I loro risultati saranno pubblicati sul Journal of Planetary Science con il titolo “Catalogo aggiornato dei candidati al pianeta Keplero: focus sull’accuratezza e sui periodi orbitali”. Questo catalogo completo consentirà agli astronomi di studiare ulteriormente le caratteristiche di questi esopianeti, ampliando la nostra conoscenza di questi mondi lontani.

Uno degli aspetti più intriganti del sistema Kepler 385 è che tutti e sette i pianeti sono più grandi della Terra ma più piccoli di Nettuno. Si ritiene che i due pianeti più interni siano rocciosi e potenzialmente possiedano atmosfere sottili. I restanti cinque pianeti sono circa il doppio della dimensione della Terra e probabilmente hanno atmosfere spesse. Questo sistema unico rappresenta una miniera d’oro di informazioni per gli scienziati per approfondire la loro comprensione dei sistemi planetari e offre l’opportunità di confrontare questi mondi lontani con il nostro Sistema Solare.

Il catalogo aggiornato non solo fa luce sul sistema Kepler 385 ma include anche informazioni su quasi 4,400 pianeti candidati e 700 sistemi multi-pianeta. Migliorando le misurazioni delle stelle ospiti utilizzando i dati della navicella spaziale Gaia dell'ESA, i ricercatori sono stati in grado di analizzare la distribuzione delle durate dei transiti, il che ha contribuito a svelare nuove conoscenze sulla natura delle orbite planetarie nei sistemi multi-pianeta.

È interessante notare che lo studio ha scoperto che i sistemi con più pianeti in transito tendono ad avere orbite più circolari. Questa scoperta, supportata da un approccio più diretto e indipendente dal modello, mette in discussione la precedente deduzione secondo cui i piccoli pianeti con più pianeti in transito hanno eccentricità orbitali minori.

Sebbene il sistema Kepler 385 non sia abitabile a causa delle intense radiazioni, questo catalogo aggiornato arricchisce la nostra comprensione dei sistemi esoplanetari e apre la strada a ulteriori scoperte e approfondimenti. Con dati e analisi migliorati, astronomi e ricercatori possono continuare a esplorare le meraviglie della nostra galassia e scoprire i misteri dei sistemi esoplanetari.

