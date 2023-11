Svelare le sinfonie dello spazio: ascoltare oltre il silenzio

By

Nel vasto vuoto dello spazio, dove il suono non può viaggiare naturalmente a causa delle immense distanze tra gli atomi, regna il silenzio. Eppure, sotto il velo del silenzio, uno straordinario arazzo melodico attende la nostra scoperta. Se solo potessimo percepirlo, i corpi del nostro Sistema Solare risuonerebbero di sinfonie accattivanti.

Anche se l’assenza di suono può sembrare assoluta, le onde del plasma offrono una via d’accesso alle melodie nascoste. Quando gli elettroni rimangono intrappolati nelle linee del campo magnetico attorno a oggetti celesti come i pianeti, danno vita a onde di plasma. Convertendo queste frequenze in suono udibile, ci viene concesso l'accesso alle loro urla e grida misteriose.

Ogni entità nel nostro Sistema Solare possiede il suo insieme distinto di armonie celesti. Il Sole, per esempio, emette un coro sonoro mentre la sua superficie si increspa con colossali celle di convezione che fanno impallidire lo stato del Texas. Se il suono potesse propagarsi nello spazio, il ruggito assordante del sole farebbe frantumare i timpani con l’incredibile cifra di 100 decibel.

Il fascino dell’acustica spaziale risale al 1932, quando l’astronomo Karl Guthe Jansky registrò per la prima volta i suoni provenienti dallo spazio. L'innovativo radiotelescopio rotazionale di Jansky, affettuosamente soprannominato la giostra di Jansky, ha rilevato un sibilo di fondo persistente. Con stupore di Jansky, questo sibilo non era un semplice rumore ma la grande sinfonia che emanava dal cuore della nostra galassia, la Via Lattea.

Dal lancio dello Sputnik nel 1957, la nostra comprensione dell’acustica spaziale si è ampliata in modo esponenziale man mano che accumulavamo dati da sonde e strumenti. Questa ricchezza di informazioni comprende non solo le forme invisibili di luce ma anche le enigmatiche onde di plasma che avvolgono i pianeti del nostro Sistema Solare.

Sebbene le onde radio non siano esse stesse suono, trasportano dati sonori codificati che possono essere decodificati e riconvertiti in suono al momento della ricezione. Come dimostrato dalla trasmissione delle onde radio dalla Terra, l’accuratezza dei dati raccolti da questi strumenti è innegabile.

Le onde di plasma che danzano attorno ai pianeti possono produrre fischi e cinguettii accattivanti, spesso definiti coro. Il coro della Terra riecheggia le melodie degli uccelli o delle balene, mentre il complesso sistema di lune e anelli di Saturno emette una sinfonia inquietante simile alla colonna sonora di un film di fantascienza degli anni '1950. Sorprendentemente, anche le lune di Giove possiedono i loro profili sonori unici, emettendo segnali acustici e acustici robotici che riverberano nello spazio.

Al di là del nostro Sistema Solare si trova una distesa sconfinata in attesa di essere esplorata. Trasformare la luce in suono permette agli scienziati di rivelare sfumature nascoste e cogliere una profonda comprensione del cosmo. Che si tratti degli inquietanti sussurri dei venti su Marte catturati dal lander InSight e dal rover Perseverance, o degli echi eterei di un buco nero supermassiccio che ronza a 250 milioni di anni luce di distanza, queste rivelazioni sinfoniche ci ricordano il nostro minuscolo posto nell'universo.

Domande frequenti (FAQ)

D: Il suono può viaggiare nello spazio?

R: No, il suono richiede un mezzo per propagarsi e nel vuoto dello spazio mancano gli atomi necessari per la trasmissione delle onde sonore.

D: Allora come sentiamo i suoni dallo spazio?

R: Anche se non possiamo sentire direttamente i suoni provenienti dallo spazio, possiamo convertire altre forme di energia, come le onde del plasma e le onde radio, in suono udibile.

D: Tutti i corpi celesti del Sistema Solare producono suono?

R: Sì, ogni corpo celeste, incluso il Sole, i pianeti e le loro lune, produce il suo insieme unico di suoni.

D: Come sono stati registrati i primi suoni provenienti dallo spazio?

R: L'astronomo Karl Guthe Jansky registrò i primi suoni provenienti dallo spazio nel 1932 utilizzando un radiotelescopio rotazionale da lui progettato.

D: Quali altre risorse sono disponibili per esplorare l'acustica spaziale?

R: Il sito web della NASA Science e il canale YouTube Space Audio, gestiti da un volontario dell'Università dell'Iowa, offrono affascinanti raccolte di sonificazioni spaziali.