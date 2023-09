La NASA consegna lo spettrometro per immagini al pianeta per l'integrazione sul satellite Tanager

Il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA ha consegnato uno spettrometro per immagini alla società americana di imaging terrestre, Planet, per l'integrazione sul satellite iperspettrale Tanager 1. Questo traguardo segna un passo significativo per la Carbon Mapper Coalition, che mira a comprendere meglio le emissioni globali di metano e anidride carbonica.

Lo spettrometro per immagini sviluppato dal JPL svolgerà un ruolo cruciale nel rilevare, individuare e quantificare le emissioni puntiformi di metano e anidride carbonica. Fornirà dati preziosi per supportare la missione della Coalizione.

Nell’ambito del suo impegno nei confronti della Coalizione, Planet sta lavorando attivamente alla costruzione e al lancio di due satelliti iperspettrali, Tanager 1 e Tanager 2. Si prevede che Tanager 1 sarà pronto per il lancio nel 2024.

Inoltre, Planet sta portando avanti il ​​suo programma Pelican. La prima Tech Demo, TD1, è stata completamente costruita e il suo lancio è previsto entro la fine dell'anno. L'obiettivo principale di TD1 è testare la piattaforma satellitare e i sistemi operativi in ​​un ambiente orbitale. Le lezioni apprese da TD1 informeranno le future iterazioni dei satelliti Pelican e Tanager.

Planet sta inoltre collaborando attivamente con gli utenti nel loro programma di accesso anticipato (EAP) per capire come i dati iperspettrali possano offrire il massimo valore a varie organizzazioni. Sfruttando i dati sintetici sviluppati in collaborazione con Rendered.ai, Planet mira a raccogliere feedback completi dal mercato e identificare applicazioni e casi d’uso innovativi per i futuri dati iperspettrali.

Con questa integrazione dello spettrometro per immagini sul satellite Tanager 1, sia la NASA che Planet stanno progredendo verso il loro obiettivo comune di monitorare e comprendere le emissioni di gas serra in modo più efficace. Questa collaborazione aprirà la strada a una migliore analisi dei cambiamenti climatici e agli sforzi di mitigazione.

