Una sonda della NASA parte per un viaggio nella psiche

La NASA ha lanciato una navicella spaziale chiamata Psyche in missione per esplorare un oggetto a 2.2 miliardi di miglia di distanza. Psiche è un asteroide ricco di metalli che potrebbe fornire preziose informazioni sulla composizione e sull’interno di pianeti come la Terra. Si ritiene che questo asteroide sia i resti di un piccolo pianeta o di un nuovo corpo celeste ancora sconosciuto agli scienziati.

La navicella spaziale, viaggiando su un razzo riutilizzabile SpaceX Falcon Heavy, mira a scoprire nuove informazioni sull'evoluzione del nostro sistema solare e su come i diversi corpi celesti interagiscono tra loro. Sarà la prima volta che un mondo con una superficie metallica verrà visitato da esseri umani o robot.

La scienziata capo Lindy Elkins-Tanton ha affermato che il loro obiettivo è quello di indagare il nucleo di un pianeta, che metaforicamente viene definito come esplorare lo "spazio interno" mentre si viaggia attraverso lo spazio esterno. Si ritiene che Psiche, dal nome della dea greca dell'anima, faccia parte del nucleo di ferro-nichel di un planetesimo, un elemento costitutivo dei pianeti rocciosi.

Nel corso di due anni, la navicella studierà Psiche utilizzando strumenti avanzati per esaminarne il campo magnetico, la composizione chimica e minerale e la topografia. Questa missione testerà le comunicazioni di prossima generazione utilizzando i laser e utilizzerà un sistema di propulsione che sfrutta l’energia dei pannelli solari per creare campi elettrici e magnetici.

Si prevede che la navicella spaziale Psyche arriverà a destinazione nella cintura degli asteroidi, tra Marte e Giove, nel luglio 2029. Questa missione rappresenta un significativo passo avanti nella nostra comprensione dei corpi celesti e del loro ruolo nel modellare il sistema solare.

