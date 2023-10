Nuove intuizioni: NISAR svela i segreti del ciclo del carbonio terrestre

By

L’innovativa missione satellitare radar NISAR, una collaborazione congiunta tra NASA e ISRO, è destinata a rivoluzionare la nostra comprensione degli ecosistemi terrestri e del loro impatto sul ciclo globale del carbonio. Con il lancio previsto all’inizio del 2024, NISAR mira a fornire approfondimenti dettagliati su due ecosistemi cruciali: le foreste e le zone umide, che svolgono un ruolo significativo nella regolazione dei gas serra e nel determinare il cambiamento climatico.

Le foreste e le zone umide sono essenziali per catturare e rilasciare carbonio, poiché le foreste immagazzinano carbonio nel legno dei loro alberi e le zone umide lo immagazzinano negli strati organici del suolo. Qualsiasi interruzione di questi ecosistemi può accelerare il rilascio di anidride carbonica e metano nell’atmosfera. I sistemi radar avanzati di NISAR scansioneranno l'intera superficie terrestre e ghiacciata del pianeta due volte ogni 12 giorni, raccogliendo dati preziosi per aiutare i ricercatori a comprendere i processi di cattura e rilascio del carbonio all'interno di questi ecosistemi.

“La tecnologia radar di NISAR ci consentirà di ottenere un’ampia prospettiva del pianeta nello spazio e nel tempo. Può darci una visione affidabile di come stanno cambiando le terre e i ghiacci della Terra”, afferma Paul Rosen, scienziato del progetto NISAR presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA.

I dati raccolti da NISAR miglioreranno significativamente la nostra comprensione dell’impatto della deforestazione e del degrado forestale sul ciclo del carbonio, contribuendo al riscaldamento globale. Inoltre, la tecnologia radar di NISAR penetrerà nelle chiome delle foreste, fornendo stime della densità della copertura forestale con notevole precisione. Inoltre, le osservazioni di NISAR aiuteranno a monitorare le inondazioni delle zone umide e a comprendere gli effetti del cambiamento climatico e delle attività umane sugli ecosistemi delle zone umide.

Queste informazioni sono preziose per affrontare gli sforzi di mitigazione del cambiamento climatico. Comprendendo le dinamiche della perdita di foreste, della deforestazione e del rilascio di carbonio nelle zone umide, possiamo adottare misure proattive per ridurre il nostro impatto su questi ecosistemi critici. In definitiva, NISAR sosterrà gli sforzi globali volti alla transizione verso pratiche più sostenibili e alla protezione delle risorse naturali del nostro pianeta.

FAQ:

D: Cos'è NISAR?

R: NISAR sta per NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar. Si tratta di una missione congiunta tra NASA e ISRO per studiare gli ecosistemi della Terra e il loro impatto sul ciclo del carbonio.

D: Su quali ecosistemi si concentra NISAR?

R: NISAR si concentra sulle foreste e sulle zone umide, due ecosistemi fondamentali per regolare i gas serra e influenzare il cambiamento climatico.

D: In che modo NISAR raccoglierà i dati?

R: NISAR utilizzerà sofisticati sistemi radar per scansionare il territorio terrestre e le superfici ghiacciate ogni 12 giorni, fornendo informazioni complete sui cambiamenti dell'ecosistema.

D: Quali approfondimenti fornirà NISAR?

R: NISAR migliorerà la nostra comprensione dei processi di cattura e rilascio del carbonio nelle foreste e nelle zone umide, aiutandoci ad affrontare la deforestazione, il degrado forestale e la gestione delle zone umide in modo più efficace.

D: Quando verrà lanciato NISAR?

R: Il lancio di NISAR è previsto per l'inizio del 2024.

D: Dove posso saperne di più su NISAR?

R: Per ulteriori informazioni su NISAR, visitare il sito Web ufficiale all'indirizzo [URL].