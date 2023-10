NISAR rivoluziona la comprensione dell'impatto degli ecosistemi sul ciclo del carbonio e sui cambiamenti climatici

La NASA e l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) stanno collaborando alla missione satellitare radar NISAR, il cui lancio è previsto all'inizio del 2024. Questa missione innovativa mira a fornire preziose informazioni sull'impatto dei cambiamenti nelle foreste e nelle zone umide della Terra sul ciclo globale del carbonio e cambiamento climatico.

Gli avanzati sistemi radar di NISAR scansioneranno quasi ogni centimetro delle superfici terrestri e ghiacciate della Terra, raccogliendo dati due volte ogni 12 giorni. Questa enorme quantità di dati consentirà ai ricercatori di comprendere meglio due funzioni critiche delle foreste e delle zone umide: l’assorbimento e il rilascio di carbonio. Le foreste immagazzinano il carbonio nei loro alberi, mentre le zone umide lo immagazzinano negli strati organici del suolo. Le perturbazioni di questi ecosistemi possono accelerare il rilascio di anidride carbonica e metano nell’atmosfera, esacerbando il cambiamento climatico.

L'obiettivo principale di NISAR è monitorare i cambiamenti nella copertura del suolo su scala globale, consentendo ai ricercatori di analizzare gli impatti sul ciclo del carbonio. Comprendendo come il carbonio si sposta tra l’atmosfera, la terra, l’oceano e gli esseri viventi, gli scienziati acquisiranno conoscenze cruciali sulle complesse dinamiche del cambiamento climatico.

L'innovativa tecnologia radar a bordo del NISAR fornirà osservazioni complete e affidabili del territorio e del ghiaccio della Terra, offrendo una prospettiva più ampia di come questi ecosistemi cambiano nel tempo. Ciò sarà particolarmente utile per monitorare la deforestazione, che rappresenta una parte significativa delle emissioni di gas serra causate dall’uomo. I dati raccolti dal radar in banda L di NISAR penetreranno attraverso le chiome delle foreste, rimbalzando sui tronchi degli alberi e sul terreno sottostante. Analizzando i segnali riflessi, i ricercatori possono stimare la densità delle foreste con notevole precisione.

Inoltre, i dati di NISAR faranno luce sulle cause dei cambiamenti nelle foreste e nelle zone umide, come malattie, attività umane o incendi. Questa conoscenza migliorerà gli sforzi per combattere la deforestazione e il degrado forestale, mentre i paesi si sforzano di adottare pratiche sostenibili per ridurre le emissioni di carbonio.

Inoltre, la tecnologia radar della missione aiuterà a monitorare le inondazioni delle zone umide, un fattore critico nel ciclo del carbonio. Le zone umide, che comprendono vari tipi di ecosistemi, trattengono una notevole quantità di carbonio nel suolo. Quando le zone umide si allagano, i batteri decompongono la materia organica, rilasciando metano nell’atmosfera. Al contrario, quando le zone umide si seccano, il carbonio esposto reagisce con l’ossigeno, producendo anidride carbonica. Comprendere questi processi è fondamentale per gestire gli ambienti umidi e mitigare le emissioni di gas serra.

Il lancio di NISAR nel 2024 annuncia una nuova era nello studio delle interazioni tra gli ecosistemi e il ciclo globale del carbonio. Attraverso le sue capacità di monitoraggio complete, questa missione fornirà informazioni preziose per affrontare il cambiamento climatico e promuovere pratiche ambientali sostenibili.

-

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è NISAR?



R: NISAR sta per missione satellitare NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (SAR). Si tratta di una missione congiunta tra la NASA e l'Indian Space Research Organization che mira a studiare i cambiamenti negli ecosistemi terrestri e il loro impatto sul ciclo globale del carbonio e sui cambiamenti climatici.

D: In che modo NISAR raccoglierà i dati?



R: NISAR utilizzerà sofisticati sistemi radar per scansionare quasi tutte le superfici terrestri e ghiacciate della Terra. Raccoglierà i dati due volte ogni 12 giorni, fornendo una copertura dettagliata e completa di questi ecosistemi.

D: Cosa aiuterà NISAR a comprendere i ricercatori?



R: NISAR aiuterà i ricercatori a capire come le foreste e le zone umide catturano e rilasciano carbonio, due funzioni critiche legate al ciclo del carbonio. Questa comprensione è cruciale per comprendere l’impatto di questi ecosistemi sul cambiamento climatico.

D: In che modo NISAR monitorerà la deforestazione?



R: La tecnologia radar di NISAR penetrerà attraverso le chiome delle foreste, consentendo ai ricercatori di stimare la densità delle foreste e di monitorare i cambiamenti nella copertura del suolo. Ciò fornirà preziose informazioni sui modelli di deforestazione e sul loro impatto sul ciclo del carbonio.

D: Che ruolo svolgerà il NISAR nello studio delle zone umide?



R: NISAR monitorerà le inondazioni delle zone umide, che influenzano il ciclo del carbonio. Comprendendo i processi attraverso i quali le zone umide rilasciano metano e anidride carbonica, i ricercatori possono gestire meglio questi ecosistemi e mitigare le emissioni di gas serra.

D: In che modo il NISAR apporterà benefici agli sforzi volti a combattere il cambiamento climatico?



R: I dati NISAR miglioreranno la nostra comprensione delle complesse interazioni tra ecosistemi, ciclo del carbonio e cambiamento climatico. Questa conoscenza informerà le pratiche ambientali sostenibili e aiuterà a ridurre le emissioni di carbonio.