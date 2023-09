Il futuro della Stazione Spaziale Internazionale: la NASA propone il veicolo di deorbit americano

La NASA ha annunciato l'intenzione di mandare in pensione la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) entro la fine del decennio. Nell'ambito del previsto ritiro della stazione, la NASA ha proposto lo sviluppo dell'US Deorbit Vehicle (USDV), un veicolo spaziale progettato per deorbitare in sicurezza la ISS. La ISS, una joint venture di cinque agenzie spaziali, è operativa dal 1998 ed è destinata a continuare fino al 2030, con la Russia che si impegna almeno fino al 2028.

La deorbitazione sicura della ISS è una responsabilità condivisa di tutte e cinque le agenzie spaziali, con l'obiettivo di evitare aree popolate. In preparazione al ritiro della ISS, la NASA sta cercando di trasferire le sue operazioni nell’orbita terrestre bassa verso piattaforme di proprietà e gestione commerciale. Questo cambiamento mira a garantire l’accesso e la presenza continua nello spazio per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e la collaborazione internazionale.

Le precedenti strategie per deorbitare la ISS prevedevano l’utilizzo di più veicoli spaziali Roscosmos Progress. Tuttavia, recenti valutazioni hanno portato la NASA a proporre lo sviluppo di un nuovo veicolo spaziale, l’USDV, che fornirebbe capacità più robuste per una deorbita responsabile. L'USDV si concentrerà sull'attività finale di deorbita e potrebbe trattarsi di un nuovo progetto di veicolo spaziale o di una modifica di un veicolo spaziale esistente. Sarà progettato per funzionare durante il suo primo volo e avrà sufficiente ridondanza e capacità di recupero delle anomalie per eseguire l'incendio critico di deorbita.

Lo sviluppo dell’USDV sarà uno sforzo complesso e dispendioso in termini di tempo, che richiederà anni di sviluppo, test e certificazione. Tuttavia, questo veicolo spaziale proposto rappresenta un cambiamento significativo nell’approccio della NASA alla deorbitazione della ISS e garantisce uno smantellamento sicuro e controllato della stazione spaziale.

Fonte:

– La NASA propone un veicolo per l’uscita dall’orbita per il pensionamento della Stazione Spaziale Internazionale. (2023, 21 settembre). L'India oggi.