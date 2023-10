Nuovi progressi per la navicella spaziale Orion della NASA nei preparativi per la missione sulla Luna

La NASA sta facendo progressi costanti verso il ritorno degli astronauti statunitensi sulla Luna con la costruzione della navicella spaziale Orion per la missione Artemis II. La navicella spaziale, costruita in collaborazione con Lockheed Martin e l'Agenzia spaziale europea (ESA), ha raggiunto un traguardo significativo con l'unione ufficiale dell'equipaggio e dei moduli di servizio.

Per garantire che la navicella sia pronta per la sua prossima missione, verranno condotti una serie di test rigorosi. Il primo passo riguarderà l'accensione del modulo combinato equipaggio e servizio, seguito da test in camera di altitudine per simulare le condizioni dello spazio profondo. Questi test sono essenziali per garantire la capacità della navicella spaziale di resistere all'ambiente difficile che incontrerà durante la missione.

Il programma Artemis mira a riportare gli astronauti sulla superficie lunare entro il 2025, e i progressi compiuti sulla navicella spaziale Orion ci avvicinano a questo obiettivo. Tuttavia, ci sono ancora diverse fasi critiche di preparazione da affrontare. L'Agenzia spaziale europea ha delineato il test del ciclo termico, che valuta la capacità del veicolo spaziale di sopportare variazioni estreme di temperatura, e il test acustico sul campo diretto, che valuta la sua capacità di resistere alle vibrazioni del lancio.

Una volta completati con successo questi test, le ali solari della navicella verranno installate, i serbatoi saranno riempiti con il propellente del razzo e sarà collegata al sistema di interruzione del lancio. Infine, la navicella spaziale Orion sarà integrata con il razzo Space Launch System della NASA, segnando la fase finale prima del suo lancio.

Nel frattempo, l'equipaggio dell'Orion si sta preparando instancabilmente per le sfide del volo spaziale. Il responsabile dell'addestramento dell'Artemis II, Jacki Mahaffey, ha espresso fiducia nei progressi compiuti dall'equipaggio, sottolineando il loro ruolo significativo come i primi individui a volare all'interno della nuova navicella spaziale della NASA progettata per l'esplorazione dello spazio profondo.

Ad ogni passo avanti, la NASA sta aprendo la strada alle future missioni lunari e all’esplorazione dello spazio profondo, mentre l’umanità fa un altro balzo verso la Luna.

Domande frequenti

1. Qual è la missione Artemis II?

Artemis II è una missione della NASA che mira a riportare gli astronauti sulla Luna. Fa parte del più ampio programma Artemis, che mira a stabilire una presenza umana sostenibile sulla Luna entro il 2024.

2. Qual è il ruolo della navicella spaziale Orion?

La navicella spaziale Orion è una componente cruciale delle missioni Artemis. Trasporterà gli astronauti da e verso la Luna, facilitando la loro esplorazione e le attività scientifiche sulla superficie lunare.

3. Chi è coinvolto nella costruzione della navicella spaziale Orion?

La costruzione della navicella spaziale Orion prevede la collaborazione tra la NASA, Lockheed Martin e l'Agenzia spaziale europea (ESA).

4. A quali test sarà sottoposta la navicella spaziale Orion?

La navicella Orion sarà sottoposta a diversi test, tra cui il test del ciclo termico per valutare la sua capacità di resistere a temperature estreme e il test acustico in campo diretto (DFAT) per valutare la sua resistenza alle vibrazioni del lancio.

5. Quando è previsto il lancio della missione Artemis II?

Il lancio della missione Artemis II è previsto per il prossimo anno, ma, come per ogni missione complessa, ci sono ancora potenziali sfide che devono essere affrontate prima che la missione possa procedere.