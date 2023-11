NASA Plus: decolla il servizio di streaming gratuito e senza pubblicità

La NASA è destinata a rivoluzionare il modo in cui viviamo l’esplorazione spaziale con il lancio del suo nuovo servizio di streaming, NASA Plus. A differenza delle tradizionali piattaforme di streaming, NASA Plus non richiede abbonamento ed è completamente privo di pubblicità. Questo servizio innovativo fornirà agli utenti l'accesso alla copertura in diretta della NASA vincitrice dell'Emmy Award, nonché a una serie di serie video originali basate sulle missioni dell'agenzia.

NASA Plus fa parte della più ampia trasformazione digitale dell'organizzazione, che include anche un sito Web e un'app rinnovati. Il servizio mira a portare le meraviglie dello spazio direttamente agli spettatori senza la barriera dei costi o di pubblicità invadenti. Con il suo impegno per essere adatto alle famiglie e facilmente accessibile sulla maggior parte delle principali piattaforme, NASA Plus è pronto a catturare l'immaginazione degli appassionati di spazio di tutto il mondo.

I tempi di NASA Plus non potrebbero essere più perfetti, poiché l'agenzia si prepara per la missione Artemis II sulla Luna nel novembre 2024. Questa missione storica segnerà la prima volta in 52 anni che gli astronauti si avventureranno sulla superficie lunare. Mentre aspettiamo con impazienza questo evento monumentale, NASA Plus promette di fornire filmati e approfondimenti straordinari della missione, consentendo agli spettatori di meravigliarsi delle meraviglie dello spazio.

FAQ:

D: Quanto costa NASA Plus?

R: NASA Plus è completamente gratuito.

D: Devo abbonarmi a NASA Plus?

R: No, NASA Plus non richiede un abbonamento.

D: Ci saranno pubblicità su NASA Plus?

R: No, NASA Plus è completamente privo di pubblicità.

D: NASA Plus sarà disponibile su varie piattaforme?

R: Sì, NASA Plus mira a essere facilmente accessibile sulla maggior parte delle principali piattaforme.

D: Posso guardare la copertura in diretta su NASA Plus?

R: Sì, NASA Plus fornirà l'accesso alla copertura in diretta vincitrice dell'Emmy Award della NASA.

