La NASA invita il pubblico ad attività virtuali prima del lancio della navicella spaziale Psyche

La NASA si sta preparando per il lancio della sua navicella spaziale Psyche, che intraprenderà una missione per studiare un asteroide ricco di metalli situato nella parte esterna della fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. La navicella spaziale fornirà preziose informazioni sui nuclei planetari e sulla formazione della Terra stessa.

Il decollo della navicella spaziale Psyche è previsto alle 10:16 EDT di giovedì 12 ottobre, a bordo di un razzo SpaceX Falcon Heavy dal Launch Complex 39A presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida. Oltre alla sua missione principale, la navicella spaziale ospiterà anche una dimostrazione tecnologica chiamata Deep Space Optical Communications (DSOC), che testerà per la prima volta le comunicazioni laser oltre la Luna.

Per coinvolgere il pubblico in questa entusiasmante missione, la NASA invita le persone a partecipare ad attività virtuali. Registrandosi come ospite virtuale, i partecipanti avranno accesso a risorse selezionate, modifiche al programma e informazioni specifiche sulla missione direttamente nella loro casella di posta elettronica. Come souvenir speciale, gli ospiti virtuali riceveranno dopo ogni attività un francobollo commemorativo per il loro “passaporto ospite virtuale”.

La trasmissione in diretta del lancio inizierà alle 9:30 EDT di giovedì 12 ottobre e potrà essere guardata su varie piattaforme, tra cui YouTube, X, Facebook, Twitch, Daily Motion, l'app della NASA, www.nasa.gov/nasatv, e il canale UHD della NASA.

Questa missione rappresenta una straordinaria opportunità per il pubblico di prendere parte all'esplorazione e alla scoperta scientifica della NASA. Con l'accesso virtuale e le risorse informative, le persone possono rimanere aggiornate sugli ultimi sviluppi e assistere allo spettacolare lancio della navicella spaziale Psyche. È un'opportunità per espandere la nostra comprensione della formazione planetaria e dei misteri del nostro pianeta.

