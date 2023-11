Esplorazione della superficie lunare: il volo robotico commerciale della NASA sulla Luna

Gli ambiziosi piani della NASA per esplorare la superficie lunare stanno facendo un significativo passo avanti con il primo atterraggio robotico commerciale degli Stati Uniti, previsto per l'inizio del 2024. Questa missione rivoluzionaria fa parte dell'iniziativa Commercial Lunar Payload Services (CLPS) della NASA e del programma Artemis, mirato a sviluppare le capacità necessarie per le future missioni con equipaggio sulla Luna.

Astrobotic, azienda leader nel campo della robotica spaziale, lancerà il suo lander Peregrine sul razzo Vulcan della United Launch Alliance (ULA), con il lancio previsto per domenica 24 dicembre. Il lancio storico avrà luogo presso lo Space Launch Complex 41 a Cape Canaveral Space. Force Station, Florida, che segna il volo inaugurale del nuovo razzo Vulcan dell'ULA.

L'obiettivo principale della Peregrine Mission One di Astrobotic è atterrare con successo sulla superficie lunare. Come parte di questa missione, il lander trasporterà sia carichi utili della NASA che commerciali. I carichi utili della NASA a bordo giocheranno un ruolo cruciale nel promuovere la comprensione della Luna da parte dell’agenzia e la sua esplorazione nell’ambito del programma Artemis.

L'accreditamento dei media per le attività di prelancio e lancio sarà condotto presso il Kennedy Space Center della NASA in Florida. I membri interessati dei media, compresi i giornalisti internazionali, sono invitati a richiedere l'accreditamento su https://media.ksc.nasa.gov. La scadenza per le candidature è venerdì 8 dicembre per i media statunitensi e giovedì 9 novembre per i media internazionali.

Attraverso l’iniziativa CLPS, la NASA mira a stabilire un programma regolare di consegne di carichi utili sulla superficie lunare, consentendo esperimenti, test tecnologici e dimostrazioni di capacità. Queste missioni robotiche contribuiranno immensamente alla nostra comprensione della Luna, aprendo la strada alle future missioni Artemis con esplorazione con equipaggio.

Per coloro che cercano ulteriori informazioni sull'iniziativa CLPS della NASA, visitare https://www.nasa.gov/clps. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti mentre ci imbarchiamo in questo emozionante viaggio di esplorazione lunare.

Domande frequenti (FAQ)

D: Quando è previsto il primo atterraggio robotico commerciale degli Stati Uniti sulla superficie della Luna?

R: Il primo atterraggio robotico commerciale degli Stati Uniti sulla superficie della Luna è previsto per l'inizio del 2024.

D: Chi sta guidando questa missione?

R: Astrobotic, un'importante azienda di robotica spaziale, è a capo di questa missione.

D: Qual è lo scopo dei carichi utili della NASA a bordo del lander Peregrine?

R: I carichi utili della NASA mirano ad aiutare l'agenzia a sviluppare le capacità necessarie per esplorare la Luna come parte del programma Artemis.

D: Come può il personale dei media richiedere l'accreditamento per le attività di prelancio e lancio?

R: L'accreditamento per il personale dei media può essere richiesto su https://media.ksc.nasa.gov. La scadenza per le candidature è venerdì 8 dicembre per i media statunitensi e giovedì 9 novembre per i media internazionali.

D: Qual è l'obiettivo dell'iniziativa CLPS della NASA?

R: L'iniziativa CLPS della NASA mira a stabilire una cadenza regolare di consegne di carichi robotici sulla superficie lunare per eseguire esperimenti, testare tecnologie e dimostrare capacità essenziali per l'esplorazione lunare.