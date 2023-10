Il 16° simposio annuale von Braun sull'esplorazione spaziale della NASA si concentrerà sul progresso della scienza e dell'esplorazione spaziale

La NASA invita i rappresentanti dei media a partecipare al 16° Simposio annuale sull'esplorazione spaziale von Braun, che si svolgerà da mercoledì a venerdì, dal 25 al 27 ottobre, presso l'Università dell'Alabama a Huntsville. Il tema di quest'anno è "Advancing Space: From LEO to Lunar and Beyond" e il simposio vedrà la partecipazione di relatori provenienti dal governo, dall'industria e dal mondo accademico che discuteranno gli ultimi sviluppi, le opportunità future e le sfide nella scienza e nell'esplorazione spaziale.

Tra i partecipanti alla NASA, l'amministratore Bill Nelson terrà un discorso durante il pranzo di premiazione del 25 ottobre. Il pranzo includerà anche una discussione sui sistemi di atterraggio umani. I media interessati a parlare con l'amministratore Nelson possono contattare Jackie McGuinness all'indirizzo [email protected]. I membri dei media interessati a partecipare al simposio devono contattare il direttore esecutivo dell'American Astronautical Society Jim Way all'indirizzo [email protected] o al numero 703-866-0021 per le credenziali.

L'evento inizierà con il discorso di apertura di Joseph Pelfrey, direttore ad interim del Marshall Space Flight Center della NASA, che mercoledì mattina modererà anche un panel su Artemis. Altri relatori del Marshall Space Flight Center includono Shane Canerday, ingegnere aerospaziale; John Honeycutt, direttore del programma Space Launch Systems; Dayna Ise, vicedirettrice dell'Ufficio Scienza e Tecnologia; Mallory James, ingegnere aerospaziale; Mary Beth Koelbl, direttrice della Direzione Ingegneria; Jason Turpin, responsabile tecnico senior di Propulsion; e Lisa Watson-Morgan, manager del programma Human Landing System.

Per ulteriori informazioni sul simposio e sul programma completo, visitare astronautical.org/events/vbs.

Fonti: NASA PR Newswire