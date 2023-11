La NASA invita tutti a inviare il proprio nome a Europa, la luna di Giove

By

La NASA offre una straordinaria opportunità agli appassionati di spazio di far incidere i propri nomi su un microchip che sarà a bordo della sonda spaziale Europa Clipper. Si prevede che la navicella spaziale entrerà in orbita attorno a Giove nei prossimi cinque anni, con l'obiettivo primario di esplorare Europa, una delle lune intriganti del gigante gassoso, alla ricerca di segni di abitabilità. Gli scienziati ipotizzano che Europa possa contenere un oceano sotto il suo strato esterno.

Anche se questa iniziativa può sembrare nuova, la NASA ha una lunga tradizione nel coinvolgere il pubblico e nell’invitarlo a partecipare attivamente a varie missioni spaziali. Nel 1995, il primo rover su Marte, Sojourner, prese il nome dall'attivista per i diritti delle donne del XIX secolo, Sojourner Truth, seguendo un suggerimento di una ragazza di 19 anni. Un altro esempio include un mini-DVD contenente migliaia di firme inviato a Saturno a bordo della sonda Cassini-Huygens.

La missione Europa Clipper aspira a identificare potenziali siti di atterraggio per future missioni su Europa. Trascorrerà due anni esaminando il lato rivolto lontano da Giove e altri due anni sul lato rivolto verso il gigante gassoso. Al termine della sua missione, la navicella si scontrerà deliberatamente con Ganimede, una delle altre lune di Giove.

Ad oggi sono già stati presentati oltre 840,000 nomi da inserire sul microchip e le persone hanno ancora la possibilità di aggiungere il proprio nome fino alla scadenza del 31 dicembre. Per partecipare, gli interessati possono semplicemente visitare il sito web della NASA all'indirizzo europa.nasa.gov e registrarsi. Inoltre, l’Europa Clipper conterrà anche una poesia speciale intitolata “In Praise of Mystery: A Poem for Europa” scritta dalla poetessa laureata statunitense Ada Limon.

L'invio di nomi nello spazio simboleggia l'inflessibile curiosità dell'umanità e il nostro incrollabile desiderio di esplorare oltre i confini del nostro pianeta natale. Mentre l’Europa Clipper intraprende il suo viaggio epico, porterà con sé le aspirazioni e i sogni di migliaia di individui, tutti desiderosi di lasciare il segno nel vasto cosmo.

Domande frequenti (FAQ)

1. Chiunque può partecipare a questa iniziativa?

Assolutamente! Questa iniziativa è aperta a tutti e permette a chiunque di far inviare il proprio nome a Europa, luna di Giove.

2. Qual è la scadenza per presentare i nomi?

La scadenza per presentare i nomi è il 31 dicembre.

3. Quali altri oggetti trasporterà l'Europa Clipper?

Oltre ai nomi, la navicella spaziale trasporterà anche una poesia intitolata “In Praise of Mystery: A Poem for Europa” scritta dalla poetessa laureata statunitense Ada Limon.

4. Qual è lo scopo della missione Europa Clipper?

L'obiettivo principale della missione Europa Clipper è esplorare Europa e cercare segni di abitabilità, nonché identificare un potenziale sito di atterraggio per future missioni sulla Luna.

5. Quanti nomi sono stati raccolti finora?

Sono già stati raccolti oltre 840,000 nomi per la missione Europa Clipper.